Жители Липецка пожаловались на затопленные во время дождей улицы

Липчане жалуются на затопленные дороги Фото: Архив КП

Практически всю неделю в Липецке не прекращаются дожди. Непогода не только навевает осеннюю хандру, но и мешает передвигаться по городу. Липчане пожаловались на затопленные улицы.

Жители частного сектора по улице Фурманова в социальных сетях поделились видео с дорогой, которая во время ливня превратилась в реку. Проехать участок на машине достаточно трудно.

А вот пешеходам повезло немного больше, чем водителям. Дожди пока не заполнили тротуар. По словам горожан, вода подтапливает некоторые дома – приходится откачивать своими силами.

Автостанция "Сокол" Фото: Алина ПАЛАГИНА

На автостанции «Сокол» тоже протекают речные потоки. Как сообщил lipetsk.kp.ru прохожий, до остановки невозможно добраться в сухих ботинках.

– Огромные лужи встречаются и по Богатырской, и на самой автостанции, – рассказывает мужчина. – Шел, как по минному полю. Никто воду даже не разметал.

Подобные жалобы появились и от жильцов многоэтажки по улице Фрунзе. Однако здесь уже двор дома №43 стал походить на пруд.

– Как добраться до машины, непонятно! По улице кладут асфальт, а слив нормальный во дворе уже несколько лет сделать не могут, – сетует липчанка.

На кадрах видна иномарка, которая погрязла в жидкости. Уровень воды поднялся до половины колеса.

В комментариях под постом находчивые горожане советуют ходить в резиновых сапогах или изобрести телепорт. Однако некоторые вовсе не прониклись сочувствием к беде ближнего, припомнив времена, когда в мире даже не существовало словосочетания «ливневая канализация».

Напомним, спасатели предупреждают жителей областного центра об усилении дождей. Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности.