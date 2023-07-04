В Липецке ко Дню Металлурга проведут забег «Прочный сплав»

. Фото: Пресс-службы НЛМК

В Липецке проведут забег «Прочный сплав».Его организует НЛМК и социальный партнёр компании – благотворительный фонд «Милосердие». Спортивный праздник посвящен Дню металлурга.

Забег стартует 15 июля в 7:00 по адресу: ул. Адмирала Макарова, 1В, корп. 2(ФОК «Новолипецкий» в Парке металлургов). Главная новость для спортсменов - участие в забеге бесплатное. Организаторы предлагают широкую линейку дистанций - 3, 5 и 10 км. Предусмотрены и детские забеги от 250 до 1200 метров (допускаются участники в возрасте от 3 до 14 лет).

Забег «Прочный плав» - это больше 500 индивидуальных и 25 командных слотов. Каждый участник получит памятную медаль и стартовый пакет с фирменной кепкой, нагрудным номером и чипом индивидуального хронометража.

Команде-победителю вручат сертификат на 100 000 рублей. С его помощью можно будет приобрести спортивные товары. Побороться за главный приз смогут команды из 5 человек -обязательное условие в составе команды должна быть девушка.

Каждый участник, вне зависимости от результата, внесёт свой вклад в озеленение Липецка. Организаторы высадят в городе количество деревьев, которое будет равно числу участников забега.

Пройти регистрацию забега «Прочный сплав» можно на сайте https://nlmk-sport.ru/.