Игорь Артамонов: От оснащения медицинских учреждений зависит качество предоставляемых услуг нашим жителям

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Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в августе 2020 года дал возможность начать реконструкцию здания Липецкой городской детской стоматологической поликлиники, расположенной в областном центре на улице Неделина, 9. Мощность поликлиники рассчитана на 400 посещений в смену. На реконструкцию двухэтажного медицинского учреждения площадью 1615,2 квадратного метра с подземным этажом из областного бюджета выделено около 85 млн рублей, сообщили в управлении здравоохранения региона.

За два года сделан ремонт наружных стен здания, кровли, фундамента, выполнена перепланировка помещений, демонтаж и замена полов, покраска стен, осуществлена замена оконных блоков, потолков, установлены новые входные группы и водосточная система. Также произведены работы по сантехнике, электрике, тепло- и водоснабжению. В здании расположены кабинеты терапевтического, хирургического, пародонтологического, ортодонтического приемов, рентгенографический кабинет, физиотерапевтический кабинет, центральное стерилизационное отделение и зуботехническая лаборатория.

Преимущество переезда поликлиники в новое здание заключается ещё и в том, что пациенты смогут получить весь комплекс стоматологических услуг в одном месте. Это лечение и удаление зубов, лечение десен, слизистой рта на современном бесконтактном оборудовании, проведение зубосохраняющих операций, операций на мягких тканях полости рта и ряд других стоматологических процедур. Лечить юных липчан будут свыше 40 опытных медицинских специалистов, работающих с передовыми технологиями, что позволит получать доступную, эффективную и качественную медицинскую помощь в современных комфортных условиях.

«От оснащения медицинских учреждений зависит качество предоставляемых ими услуг нашим жителям. А это самые массовые социальные услуги. Мы уже не первый год занимаемся приобретением современного оборудования для липецких клиник, и эта работа будет продолжена. И взрослым, и маленьким липчанам должны быть доступны все возможности современной диагностики, лечения, профилактики и реабилитации», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.