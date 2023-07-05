Семейные экскурсии на НЛМК посетят около полутора тысяч липчан

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В этом году, побывать на производстве наравне с семьями сотрудников могут и семьи подрядчиков.

Экскурсии проходят по маршрутам «Город металлургов» и «Экомаршрут». «Город металлургов» - экскурсия взрослых с посещением производства – знаменитой доменной печи «Россиянка» и цеха горячего проката. А вот для совсем маленьких посетителей от 5 лет - «Экомаршрут». Его главные точки уникальный природный парк НЛМК «Лебединое озеро» и праздник в Парке металлургов.

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«Я педагог, и на производстве никогда раньше не была, – отметила одна из участниц экскурсии Нина Бойко. – Меня очень впечатлили и масштабы комбината, и культура труда на НЛМК. Очень благодарна металлургам за такое гостеприимство!»

В этом году гостям предприятия дарят уникальные подарки – брелоки из оцинкованной стали, которую производят на НЛМК. Такую сталь используют в конструкциях вентиляционных систем и в автомобильной промышленности. Прежде чем попасть в руки посетителей комбината, брелок прошел долгий путь. Доменщики сделали чугун, в сталеплавильном производстве создали определённую марку стали, а в прокатном раскатали в рулон и нанесли защитное покрытие. Завершал работу машиностроительный комплекс, где на специальном лазерном оборудовании завершили обработку брелока.

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Семейные экскурсии продлятся до конца августа. На НЛМК планируют принять полторы тысячи посетителей. В 2022 году с экскурсиями на комбинате побывали больше трех тысяч школьников, студентов и клиентов компании.

Фото: пресс-служба НЛМК.