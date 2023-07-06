Инженер-технолог НЛМК Юлия Волкова стала победителем акции «Трудовая Слава молодёжи Липецка»

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Из 15 кандидатов координационный совет выбрал десятку победителей. Это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, все они достигли высоких результатов в работе. В их числе сотрудник НЛМК — инженер-технолог Кислородного цеха Юлия Волкова.

На Новолипецкий металлургический комбинат Юлия Волкова пришла в 2016 году. Карьеру начинала секретарём Кислородного цеха. В 2019 году окончила магистратуру и сейчас трудится инженером-технологом.

- Работать на НЛМК – престижно. Комбинат, действительно, открывает для молодых специалистов большие возможности, позволяет нам развиваться, применять новые практики и наращивать потенциал. Всё это вдохновляет трудиться с полной самоотдачей. В дальнейшем я планирую укреплять полученные знания и быть полезной родному предприятию, - рассказала Юлия Волкова.

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Юлия Волкова - финалистка конкурса «Молодой лидер НЛМК, обладатель корпоративных наград и автор 9 инициатив, признанных эффективными. Они помогли сократить время и затраты при оформлении на отгрузку готовой продукции, сделать условия труда в Кислородном цехе более комфортными и безопасными.

Акцию «Трудовая слава молодежи» в Липецке провели в 11 раз. Победители получили дипломы и премии. Их наставники - благодарственные письма администрации города Липецка.

Фото: пресс-служба НЛМК.