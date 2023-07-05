6 июля директор «Липецкэнерго» проведет «День клиента» для жителей региона

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Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» приглашает жителей Липецкой области на «День клиента», который проводится совместно с ЛРО «Опора России» и управлением экономического развития Липецкой области по четвергам с 10:00 на площадке центра «Мой бизнес» по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, 8.

В ходе очного приема заявители смогут обсудить с директором липецкого филиала Виталием Мордыкиным вопросы технологического присоединения к сетям «Липецкэнерго», качества и надежности электроснабжения, учета электроэнергии и другие темы, касающиеся работы электросетевого комплекса в регионе.

Новый формат коммуникаций с потребителями направлен на повышение качества обслуживания жителей региона.

Дополнительно информируем, что для удобства потребителей в «Россети Центр» действуют дистанционные сервисы.

Отправить запрос об отсутствии электроэнергии можно на сайте компании в разделе «Информация об отключении» - «Сообщить об отключениях». При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться по телефону 8-800-220-0-220

Кроме того, на сайте компании можно подписаться на уведомления об отключениях электроэнергии (баннер на стартовой странице «Подписаться на уведомления об отключениях электроэнергии» - «Оформить подписку»).

Для получения информации по всем вопросам, касающимся электроснабжения, Вы можете воспользоваться единым телефонным номером «Росети» 8-800-220-0-220, а также, заказав «обратный звонок» на сайте «Россети Центр» в разделе «Обратная связь».