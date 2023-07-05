«Липецкэнерго»: безопасность персонала в приоритете!

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Темой стало неукоснительное следование правилам охрана труда при оперативном обслуживании электроустановок.

Важным правилом при работе в электроустановках является «правило недоверия». Оно означает, что в проверке безопасности объекта перед проведением работ нужно полагаться только на самого себя и действовать строго в соответствии с ключевыми правилами электробезопасности.

Для практической отработки регламентов безопасности в филиале организованы проверки знаний персонала и собрания с коллективами по вопросам обеспечения собственной безопасности работников при работе в электроустановках.

Первое такое собрание состоялось в Липецких городских электрических сетях, перешедших на единые стандарты технической политики компании в конце 2021 года после вхождения в структуру липецкого филиала ПАО «Россети Центр» в рамках консолидации электросетевого комплекса.

«Элементарное применение приборов проверки наличия напряжения при подготовке рабочего места и тем более при выполнении технических мероприятий гарантировано защитит от возможных рисков поражения электрическим током. Мы на регулярной основе проводим с работниками разъяснительные мероприятия, поскольку безопасность персонала у нас в приоритете», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.