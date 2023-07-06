Накануне состоялся финансовый конгресс Банка России в Санкт-Петербурге. О том, что прибыль банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) в первом полугодии превысила 29 млрд рублей, на мероприятии сообщил его президент-председатель правления Михаил Алексеев.

Он также отметил, что, согласно предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), активы банка за 6 месяцев 2023 года увеличились на 4%, до 3,5 трлн рублей.

По словам Михаила Алексеева, начавшиеся в первом полугодии интеграционные процессы проходят в планируемые сроки, они отстраиваются так, чтобы это было максимально удобно для клиентов. К слову, их готовность рекомендовать банкв этом году выросла почти на четверть - что является третьим местом среди соответствующих показателей рынка. Количество частных вкладчиков к 1 июля превысило миллион человек, а объем их средств увеличился на 4%. Общий же объем средств частных клиентов и юридических лиц составил 2,5 трлн рублей.

Темпы кредитования заметно выросли в этом году по всем направлениям. При особо заметном оживлении розничного кредитования, за январь-июнь 2023 года выдано кредитов почти на 190 млрд рублей, - отмечает руководитель. Портфель автокредитов в первом полугодии вырос на 19%, кредитных карт — на 24%, общий кредитный портфель физических лиц (включая ипотеку и кредиты наличными) — на 8%, а юридических лиц - на 4%. При этом объем выданных малому и среднему бизнесу средств составил 168 млрд рублей.