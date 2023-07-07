Более тысячи сотрудников НЛМК наградят ко Дню металлурга

Фото: пресс-служба НЛМК.

Всего в этом году будут награждены более тысячи сотрудников.

Традиционно сотрудники комбината получают корпоративные, региональные, муниципальные, ведомственные награды Минпромторга и Государственные награды. В этом году одними из первых чествовали сотрудников машиностроительного и ремонтного комплексов, дирекции по автоматизации технологических процессов. В их числе распределитель работ механоремонтного цеха Галина Соколова. За высокие производственные результаты ей вручили благодарность от компании. История семьи Галины Соколовой тесно связана с комбинатом уже не один десяток лет. Сама Галина работает на НЛМК без малого 38 лет. В разное время в компании работали ее отец, брат и муж.

Фото: пресс-служба НЛМК.

- НЛМК стал для меня вторым домом. Такие награждения всегда вызывают положительные эмоции. Приятно, когда твой скромный вклад в общее дело высоко оценивают, ведь поощрение всегда подстегивает к работе и дает дополнительный стимул к развитию вместе с комбинатом, - рассказала Галина Соколова.

Фото: пресс-служба НЛМК.

В этом году корпоративными наградами за высокие профессиональные достижения отметят почти 900 сотрудников компании. В их числе 500 работников, которые получат благодарность от руководства комбината или Почетную грамоту, 250 сотрудникам присвоено почетное звание «Ветеран труда НЛМК». Золотые и серебряные Почетные знаки получат более 100 человек. 24 кандидатуры работников НЛМК направлены на представление к Государственным наградам ко Дню металлурга.