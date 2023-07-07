«Липецкэнерго» предупреждает: нарушение охранных зон ЛЭП опасно для жизни!

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Очередной случай нарушения охранных зон энергообъектов зафиксирован на территории присутствия филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго». В июне водитель крана-манипулятора при попытке складирования мусора в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП) приблизил стрелу манипулятора к проводу воздушной линии 110 кВ на недопустимое расстояние, что привело к ее аварийному отключению.

Под воздействием электрической дуги, возникшей при приближении стрелы крана к проводу, пострадал только автомобиль, водитель остался жив.

В результате несанкционированных работ без электричества осталось 5 населенных пунктов Грязинского района. Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» оперативно восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное из-за халатности водителя.

Сетевая компания обратилась в надзорные органы с заявлением о привлечении виновника технологического нарушения к ответственности согласно Кодекса об административных правонарушениях РФ, а также в суд с требованиями о взыскании с нарушителя возмещения затрат на восстановительные работы.

«Липецкэнерго» напоминает, линия электропередачи – зона повышенной опасности. Необходимо быть предельно внимательными и осторожными! В охранных зонах ЛЭП и на территориях, прилегающих к трансформаторным подстанциям, запрещено осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Под проводами линий электропередачи запрещается возводить какие-либо постройки, разводить огонь, складировать горюче-смазочные материалы, размещать бытовые отходы и мусор, складывать дрова, солому, корма для животных.

Несанкционированные и несогласованные с сетевой компанией действия в охранной зоне ЛЭП могут привести не только к нарушениям электроснабжения, но и представляют смертельную опасность для жизни.

В случае, если произошло касание автомобиля и провода, ни в коем случае нельзя выходить из машины. Следует немедленно предупредить окружающих о том, что автомобиль находится под напряжением. Если проводов коснулся поднятый кузов, то нужно попытаться его опустить и немедленно отъехать на безопасное расстояние.

«Призываем жителей Липецкой области неукоснительно соблюдать правила электробезопасности и согласовывать проведение любых работ, в том числе с привлечением спецтехники, в охранной зоне, так как нарушение правил электробезопасности может привести к трагическим последствиям», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.