Коммунальные службы Липецка готовят машины спецтехники к дождливым выходным

В выходные в Липецке вновь ожидаются дожди Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные синоптики вновь обещают дожди в Липецке. Городские службы заранее готовятся к непогоде. Сотрудники управления благоустройства в усиленном режиме расчищают ливневые канализации. Также они составили график дежурства ассенизаторских машин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в пятницу 7 июля специалисты очищали и промывали ливневки на улицах Гагарина, Московская, Вермишева, проспекте Мира и на площади Театральная. Они привели в порядок около 2 километров сетей.

- Основная проблема в обильных осадках – сети не рассчитаны на потоки воды такой силы, кроме того, они приносят мусор, который забивает решетки, – пояснил начальник управления благоустройства Дмитрий Пушилин.

В выходные дежурить будут каналопромывочные, илососные и ассенизаторские машины. При необходимости количество спецтехники увеличат. О проблемных участках жителей просят сообщать в управление благоустройства Липецка.

Напомним, что вечером 5 июля на областной центр обрушилась гроза. В городе затопило низинные участки. Бурные потоки стекали по наклонным дорогам. Вода заливала салоны автобусов. Пассажирам приходилось поднимать ноги, чтобы не намокнуть.