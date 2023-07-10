Град, ливень и грозы вновь обрушились на Липецкую область в выходные

В Липецкой области прошли ливни Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшие выходные на Липецкую область вновь обрушилась непогода. Жители наблюдали град, ливень и грозы. Несладко пришлось Ельцу. В городе выпали градины размером с крупную горошину. Горожане поделились роликами в социальных сетях.

Асфальт усыпало множеством льдинок. На видео можно услышать сильные раскаты грома. После грохота у одной из машин даже сработала сигнализация. Также ельчане столкнулись с обильным дождем. Вода затопила улицы – машины рассекали волны по дорогам.

В Липецке прошел ливень. Пользователи снова предупреждали о скапливающихся лужах в центре города. Однако в прошедшие субботу и воскресенье реакция липчан на непогоду оказалась не такой бурной, как неделей ранее. По словам комментаторов, пора уже привыкнуть к уличным рекам.

Погодное явление дало о себе знать в каждом уголке областного центра. Горожане опубликовали кадры с Октябрьского моста. Машины создавали веера брызг на переправе, но все же дорогу не пришлось преодолевать вплавь.

На Соколе изменений не произошло. Рядом с ТЦ на Баумана плитка покрылась водой. Избежать мокрой обуви прохожим не удалось. На проезде к автостанции по Заводской площади тоже стекали ручьи.