Специалисты «Липецкэнерго» отработали порядок действий во время эвакуации

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели очередную эвакуационную тренировку с персоналом. На этот раз учебная тренировка по эвакуации людей в подвал здания на случай воздушной тревоги состоялась среди работников исполнительного аппарата.

Тренировка проходила в два этапа. В первую очередь специальной комиссией оценивалось состояние подвального помещения административного здания филиала, которое определено местом укрытия сотрудников исполнительного аппарата во время условной эвакуации.

Второй частью тренировки стала практическая отработка действий во время эвакуации. Заблаговременно персонал был ознакомлен с памяткой «О порядке эвакуации персонала при применении противником обычных средств поражения и получении сигнала гражданской обороны «Воздушная тревога».

После звукового сигнала ГО: «Воздушная тревога. По тренировке. Всем укрыться в подвальном помещении!» сотрудники эвакуировались в подвальное помещение административного здания в установленное время.

По итогам тренировки, организаторами было отмечено, что поставленные результаты достигнуты, персонал отработал организацию и маршруты движения из кабинетов в подвальное помещение в случае экстренной ситуации.

«Тренировка продемонстрировала готовность персонала «Липецкэнерго» к эвакуации. Энергетики знакомы с инструкцией и могут организованно ей следовать», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго».