НЛМК приглашает липчан на семейный фестиваль в Парк металлургов

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Его организаторами выступают НЛМК и благотворительный фонд «Милосердие». Гости праздника смогут зарядиться позитивом на семейном квесте, испытать удачу в лотерее, получить сувениры, сделать интересные фото в тематической фотозоне и станцевать зумбу в общем флешмобе.

Для детей организаторы подготовили забег в ползунках - самый быстрый малыш получит коляску. Для тех, кто постарше - велопарад с главным призом - велосипед за украшение своего транспорта. А в детском забеге «Прочный сплав» смогут посоревноваться ребята от трех до шести лет. Всех участников ждут вкусные подарки.

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Для взрослых будут работать площадки с медитацией и йогой, а также островок релаксации - «Нейромир», где гостям помогут подзарядится энергией и вернуть ресурсное состояние.

Для участия в квесте и забегах необходимо заранее зарегистрироваться ЗДЕСЬ.

Фестиваль «Здоровый выбор» развернет больше 30 тематических площадок в Парке металлургов. Активности по душе здесь найдут себе и дети, и взрослые. Праздник семейного спорта и здорового образа жизни продлится до 15:00, подхватив эстафету утреннего командного забега «Прочный сплав».

Фото: Владимир КУЛИК и пресс-служба НЛМК.