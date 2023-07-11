Себе и семье: липчане экономят 40% на связи благодаря предложению «Ростелекома» для компаний

Фото предоставлено «Ростелеком»

Для членов семей их сотрудников провайдер разработал уникальные тарифные планы: пакет услуг (мобильная связь + интернет) стоят в среднем на 200-300 рублей меньше, чем аналогичные тарифы в свободной продаже. Это позволило новым абонентам компании сэкономить порядка 40% на услугах связи.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сотни организаций региона выбрали “Ростелеком” в качестве цифрового партнера. Доля нашего проникновения на рынке услуг для бизнеса превышает 80 %. Каждое предприятие — это десятки сотрудников, которые пользуются телекомсервисами на работе и могут лично убедиться в их качестве. Программа “Близкие” позволяет “убедившимся” подключить к мобильной связи по специальной цене родных. К слову, руководители предприятий отмечают, что предложение выгодно и им, поскольку повышает лояльность трудовых коллективов».

Этот тарифный план выбрали сотрудники уже более 20 компаний и бюджетных организаций Липецкой области. Предложение также пользуется популярностью в других регионах.

Рафаел Сукиасян, начальник управления информатизации АО «МОСТРАНСАВТО»:

«Каждый ответственный работодатель стремится предоставить своим сотрудникам максимальный пакет социальных гарантий: от расширенной медицинской страховки до скидок на различные товары. Сниженные цены на мобильные услуги не только для сотрудников, но и для их близких точно пригодятся, ведь эта статья расходов есть в любом семейном бюджете».

Об этой и других услугах для бизнеса можно узнать на сайте «Ростелекома», а также по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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