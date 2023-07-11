В Липецкой области 153 бойца СВО получают ежемесячную выплату в 3896 рублей

Более ста бойцов спецоперации ежемесячно получают выплаты Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот вторник, 11 июля, в правительстве Липецкой области прошел брифинг по социальной поддержке бойцов СВО. В регионе 153 участника спецоперации ежемесячно получают выплату как ветераны боевых действий. Сумма составляет 3 896 рублей.

При этом липчане могут выбрать социальный пакет вместо денежных начислений. Речь идет о компенсации на лекарства, бесплатном проезде к месту лечения и обратно, а также о путевках в санаторий.

Жителям региона напомнили о двойном пенсионном стаже. Мобилизованным, добровольцам и контрактникам вдвое засчитывают период службы на СВО. За год в спецоперации добавляют 3,6 коэффициента к будущей пенсии.

Добровольцам, которые серьезно пострадали во время боев, назначают госпенсию по инвалидности, ежемесячные выплату и компенсацию по военной травме. Сумма зависит от группы инвалидности. Мобилизованным и контрактникам денежную поддержку выплачивает Министерство обороны.

С 1 августа в Липецкой области начнет действовать новый закон о выплатах участникам специальной военной операции. Липчанам, которые отправились служить в зону боевых действий, разово перечислят 50 тысяч рублей.

– Также установлена выплата от правительства региона в размере 300 тысяч рублей в случае ранения, – сообщила заместитель губернатора Ольга Белоглазова. – Если боец получил инвалидность, то выплата составит 600 тысяч рублей.

Оформить документы помогут в фонде «Защитники Отечества». В организацию обращаются не только бойцы, но и их семьи. В одном месте липчане могут решать юридические вопросы, посещать занятия с психологом и медиками.

– Фонд «Защитники Отечества» взял за основу опыт работы региона с семьями мобилизованных, – отметила Белоглазова. – Сейчас за военнослужащими закреплены более 30 кураторов. Также здесь работают представители центра занятости и МФЦ.

Фонд "Защитники Отечества" Фото: Алина ПАЛАГИНА

Сотрудники фонда помогают с оформлением выплат и решают юридические вопросы Фото: Алина ПАЛАГИНА

В одном месте бойцов и их семьи консультируют по различным вопросам Фото: Алина ПАЛАГИНА

Сотрудники постоянно находятся на связи с бойцами и их родственниками. Общение происходит через чат-бот «Патронаж». Обратиться к специалисту можно в любое время. Кроме того, платформа информирует о культурных мероприятиях.

– Каждый из этих ребят для нас – герои. Участники СВО должны быть вовлечены не только в меры поддержки. Фонд решает много других задач, – поделилась вице-губернатор. – Для бойцов составляют программу социальной адаптации. Помогают военнослужащим, особенно с инвалидностью, жить комфортно и хорошо.