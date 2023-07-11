34 беременным женам бойцов СВО выплатили более 1,2 миллиона в Липецкой области

Беременные жены мобилизованных получают единоразовую выплату в 36 тысяч Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области оказывают поддержку не только бойцам СВО, но и их семьям. Так, 34 беременным женам мобилизованных выплатили более 1,2 миллиона рублей. Будущие матери обратились за разовым пособием. Каждая липчанка получила по 36 278 рублей. Об этом сообщил на брифинге управляющий региональным отделением СФР Евгений Павлов.

Женщина может подать заявление на выплату в течение шести месяцев, как супруг уехал или вернулся из зоны спецоперации. При этом срок беременности должен дойти до 180 дней.

Если в семье растут дети до трех лет, родителям ежемесячно перечисляют 15 548 рублей на каждого ребенка.

– Сумму будут индексировать раз в год, – уточнили на пресс-конференции. – Доходы родителей не повлияют на получение пособия.

Выплату назначают с момента мобилизации участника СВО. Поэтому необходимо предоставить справку с датой, когда ушел кормилец. Если отец отправился на службу в сентябре, но заявление подали только в июле, семья получит деньги за весь период. На данный момент подобную поддержку уже оказывают 207 детям в регионе.