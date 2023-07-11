Автопрогноз-2023: продажи китайских брендов составят до 400 тысяч штук

Объемы продолжают неуклонно расти — по ряду брендов даже активнее, чем в начале текущего года ожидали импортеры.

Эксперты «Открытие Авто» оценили результаты деятельности китайских автоконцернов на российском авторынке по итогам полугодия: продажи увеличились в 4 раза, а доля рынка возросла за год с 10,6% до 46%.

С учетом текущей динамики годовые результаты продаж скорее всего составят порядка 380-400 тысяч новых автомобилей. Из них примерно половину придется на бренды, входящие в группу Chery — к слову, сразу три автомобиля бренда попали в десятку самых популярных моделей: Tiggo 7 Pro (20,9 тысячи за 6 месяцев), Tiggo 4 Pro (13,1 тысячи) и Tiggo 8 Pro (8,5 тысячи). Haval реализовал за полугодие 39,9 тысячи а/м (+242%). На пьедестале самых популярных китайских марок по-прежнему есть место и у Geely (32,6 тысячи а/м за полугодие; + 312%).

Несмотря на широкую гамму моделей (12 единиц), Changan все еще не может похвастать теми же результатами продаж, что у тройки лидеров . Тем не менее, в июне марка реализовала 3,6 тысячи машин, что в 10 раз больше, чем год назад. Бренды Exeed и Omoda разошлись тиражом 15,2 и 14,6 тысячи штук соответственно. Продажи же дебютантов текущего года (BAIC, Hongqi, Jetour, Livan, SWM, Kaiyi и Tank) пока скромные.

В целом, помимо 19 китайских марок, которые в России в первом полугодии продавали официальные импортеры, на нашем рынке представлены еще порядка десятка китайских брендов. Пока ведущие марки из Поднебесной вышли на продажи 7-10 тысяч машин в месяц. Однако увеличение курса юаня по отношению к рублю неизбежно приведет к новому росту цен. Дальнейший рост бизнеса лидирующих сейчас брендов будет еще больше ограничен низкой покупательной способностью. Все это позволяет предположить, что все вместе взятые китайские авто, несмотря на расширение модельного ряда и рост сетей, продадут в текущем году порядка 380-400 тысяч автомобилей, резюмируют эксперты блока автобизнеса банка «Открытие».