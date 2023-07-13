Фонд «Милосердие» помог липецким яхтсменам стать первыми

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Липецкая команда «Steel Team» вернулась с чемпионата России по парусному спорту в международном классе яхт «микро». Помощь в организации их поездки оказал фонд «Милосердие».

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Сложная погодная обстановка осложнила ход чемпионата. Ветер менялся от штилевого в первый гоночный день до жесткого и шквалистого в последующие этапы. Из-за этого яхты из Саратова и Москвы даже потеряли мачты.

Липецкий экипаж «Steel Team» справился с трудностями и показал в жесткой борьбе настоящий бойцовский дух. Команда в составе Владимира Баженова, Андрея Кузьмина и Андрея Герасименко завоевала титул чемпиона страны.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Соревнования проходили в Ульяновске на акватории Волги. Всего участвовало 108 спортсменов в составе 33 команд из Архангельска, Воронежа, Димитровграда, Екатеринбурга, Ижевска, Магнитогорска, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Саратова, Тюмени, Ульяновска, Челябинска и других городов.

Поздравляем чемпионов и желаем им всегда попутного ветра!