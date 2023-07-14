Детский комплекс, зона отдыха и воркаут: фонд «Милосердие» помог преобразить двор на улице Стаханова в Липецке

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Старые металлические качели и заросли кустарника. Так раньше выглядел двор дома по улице Стаханова, 8А в Липецке. Мамы с малышами предпочитали другое место для прогулок, да и более взрослым ребятам делать здесь было нечего. Но все меняется. В этом году двор преобразился. Все благодаря проекту «БлагоДворительность» от фонда «Милосердие».

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ОБНОВЛЕННЫЙ ДВОР ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Вместо пустыря появилась полноценная площадка, разделенная на зоны: детскую, отдыха и воркаут. Территорию украшает новый игровой комплекс. Горка со всевозможными лесенками и лазами стала центром притяжения детворы ближайших домов. Рядом – прогулочный кораблик со штурвалом, качалки на пружине, качели-балансир. Для малышей стоят два стенда с буквами и цифрами. Внизу по всей площади – резиновое покрытие.

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Далее дорожка ведет в зону отдыха. Здесь в тени деревьев установлены четыре лавочки. Идеальное место, чтобы расслабиться после рабочего дня, пообщаться с соседями. Появилась своя точка сбора и у подростков. Место, где они могут с пользой провести время, выплескивая накопившуюся энергию. Воркаут площадку и уличные тренажеры уже облюбовали местные мальчишки.

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- Раньше здесь стояли старые металлические качели, песочница со строительным желтым песком, который трудно отстирывается с одежды, все было в зарослях, - вспоминает липчанка Галина, пришедшая со своей 4-летней дочкой. – Двором для детей это нельзя было назвать. Теперь стало очень красиво. Игровые комплексы сделаны из качественных материалов. Я больше не переживаю за безопасность ребенка. Здорово, что появились тропинки, покрытие, скамейки, где родители могут посидеть, пока дети играют, и тренажеры!

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БЛАГОУСТРОИЛИ НА СРЕДСТВА ФОНДА

Обновленную площадку официально открыли 14 июля в канун Дня Металлурга. С этим событием жителей поздравили исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова и председатель горсовета, депутат по избирательному округу №12 Евгения Фрай. Они поблагодарили липчан за их вовлеченность в процесс и активность.

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- «БлагоДворительность» - это пилотный проект по комплексному благоустройству дворов, - рассказала Яна Шафоростова. – Ранее мы помогали преображать город, но точечно: устанавливали лавочки, детские песочницы, озеленяли территории. Теперь работаем в масштабе целого проекта. Так, во дворе на улице Стаханова появились оригинальные детские игровые комплексы, современное освещение, пешеходные дорожки, тренажеры. Даже завезли чернозем и высадили растения.

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По словам исполнительного директора фонда «Милосердие», к ним поступило большое количество заявок от жителей на благоустройство. Решающим фактором при выборе двора стала активная позиция липчан. Жители дома на Стаханова проделали большую работу: оперативно собрали подписи, участвовали в проектировании площадки, согласовывали каждый шаг.

- Я проявил инициативу, провели собрание жильцов и решили, что нужно просто взять и сделать это, - смеется житель дома Алексей. – Где-то полтора месяца собирал подписи. У нас дружные соседи, мы все в хороших отношениях, поэтому проблем не было. Теперь наслаждаемся красотой двора. Нам очень понравилась площадка воркаута, ведь раньше здесь был голый участок земли. К тому же, жители не вложили в обновление ни копейки. Это полностью средства фонда «Милосердие».

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«ЕСЛИ ДВОР НАПОЛНЕН ДЕТЬМИ, ЗНАЧИТ МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО»

Теперь двор пользуется успехом. Так как это пилотный проект, важна обратная связь от горожан. Липчан призывают делиться своим мнением в соцсетях фонда. Все нюансы учтут при реализации дальнейших проектов.

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- Детская площадка благоустроена по программе НЛМК, реализована фондом «Милосердие», который является социальным партнером комбината, - поделилась председатель Липецкого горсовета Евгения Фрай. – Такими совместными усилиями и преображается наш чудесный город. Когда бизнес, общество и власть эффективно взаимодействуют, это дает наилучший результат. А общество – это прежде всего наши дети, они и строгие критики, и самые благодарные пользователи. Если площадка наполнена детскими голосами, значит мы все сделали правильно.

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МАСТЕР-КЛАСС ПО ВОРКАУТУ И ДЕТСКИЕ ЭМОЦИИ

Главными гостями праздника стали, конечно же, юные липчане. Для них подготовили насыщенную развлекательную программу. Они участвовали во всевозможных конкурсах, викторинах, зажигательно танцевали флешмоб. Самые активные получили призы! Также детям бесплатно выдавали сахарную вату.

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- Больше всего на площадке мне понравилась горка, - поделилась впечатлениями 6-летняя собеседница Ксения. – Она огромная и такая яркая! Нигде такой нет. И мне совсем не страшно подниматься на нее и кататься. Здесь много детей сегодня. Мы все вместе играем. Кораблик тоже красивый, но горка лучше.

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Ребят постарше пригласили на площадку воркаута. Там для них провели мастер-класс. Спортсмены показали, как заниматься на турниках. А когда любители уличного спорта начали исполнять невероятные кульбиты, мальчишки в прямом смысле раскрыли рты от удивления.

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- Мы тоже так хотим! – закричали ребята 8-10 лет. – Мы уже умеем подтягиваться. Будем приходить сюда каждый день заниматься. В нашем районе есть турники, но они не такие. Тут все есть для воркаута. Нам здесь очень нравится.

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Кстати, до 1 октября в Липецке откроют еще одну площадку, благоустроенную фондом «Милосердие». Совместными усилиями преобразится двор на улице Бунина. Напомним, что конструкции для комплексного обновления изготавливает специализированная компания из Санкт-Петербурга – один из лидеров рынка. Все поставляемое оборудование имеет сертификаты безопасности. Монтажные работы проводит липецкий подрядчик.

Юлия КЛЮЕВА. Фото: Юлия КЛЮЕВА.