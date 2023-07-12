В честь писателя Анатолия Баюканского хотят назвать улицу в районе Опытной станции Липецка

В Липецке планируют увековечить память Анатолия Баюканского названием улицы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке планируют назвать улицу в честь писателя и журналиста Анатолия Баюканского. Увековечить память горожанина хотят в районе Опытной станции – рядом с Железнякова и Ботанической. С такой просьбой обратился Союз писателей «Воинское содружество», сообщили в пресс-службе мэрии.

Анатолий Борисович родился 16 декабря 1925 года в Москве. Детство провел в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт. Герой участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, сражался на Дальневосточном фронте с Японией. Бойца награждали орденом Отечественной войны второй степени и знаком «Отличный пулеметчик».

Баюканский выпустил первые произведения «Нерпа-музыкант», «Попутного ветра» и «Живое слово» на Сахалине. В начале 1960-х годов писатель переехал в Липецкую область. Работал корреспондентом в газетах «Ленинское знамя» и «Металлург», а позже создал свою – «Лекарь».

Из-под руки Анатолия Борисовича вышли десятки книг в прозе, четыре пьесы, сотни очерков и статей. Его труды перевели на арабский, английский, корейский и польский языки. Липчанин состоял в Союзе российский писателей. В 2021 году по указу Президента Анатолию Баюканскому вручили Орден дружбы за развитие культуры и искусства.