В Липецке с тербунским подрядчиком заключат контракт в 5 млн на отлов бездомных животных

Заявку на торги подал всего один бизнесмен Фото: Алина ПАЛАГИНА

Мэрия Липецка выбрала нового подрядчика, который займется отловом бездомных собак. Управление главного смотрителя объявило аукцион 26 июня. До окончания торгов, 5 июля, подали всего одну заявку. Подрядчиком стал бизнесмен Г. Н. Ульшин, который содержит приют для животных в селе Тербуны.

Согласно данным сайта ЕИС «Закупки», цена контракта превысила пять миллионов рублей. На уход за одним животным уйдет около 13 тысяч рублей. Договор рассчитан до 31 декабря 2023 года. Документы пока не подписали.

По техническому заданию подрядчик должен забрать безнадзорных собак от предыдущего отловщика. В обязанности нового исполнителя входит отлов и передача в приют. Специалистам необходимо проводить ветеринарный осмотр, вакцинировать, стерилизовать, кастрировать и маркировать животных.

За чистотой вольеров тоже нужно следить. Эвтаназию можно делать только по рекомендации врача. В приюте сотрудники удостоверятся, агрессивно животное или нет. После этого вернут собаку обратно на улицу.

При этом предприниматель несет ответственность за здоровье и жизнь животных без владельцев. Бригады не могут грубо обращаться с четвероногими. Заниматься отловом в присутствии детей также запрещено, если животное не представляет опасность. Во время работы сотрудники должны снимать на видео весь процесс.

Напомним, на данный момент отлов в областном центре выполняет фирма зоозащитницы. Контракт истекает в сентябре. На работу подрядчик получил два миллиона рублей, но без аванса.