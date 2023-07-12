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Экономика12 июля 2023 14:35

Белгородские энергетики обеспечили надёжное электроснабжение мемориала «Прохоровское поле» к 80-й годовщине легендарного сражения

Сражение на Прохоровском поле стало решающим в Курской битве
Источник:kp.ru
Фото предоставлено «Липецкэнерго».

Фото предоставлено «Липецкэнерго».

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло самое крупное танковое сражение за всю историю Великой Отечественной войны. Оно стало кульминацией Курской битвы, переломным моментом на пути к Победе.

Накануне торжественной даты энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» уделили особое внимание функционированию объектов, от которых зависит надежность электроснабжения мемориального комплекса «Прохоровское поле».

Был проведен тепловизионный контроль, внеплановые осмотры и обходы линий и подстанций, выполнена ревизия и замена светильников наружного освещения, разработаны резервные схемы энергоснабжения. Непосредственно 12 июля организовано дежурство оперативных бригад.

Энергетики из 20 регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» неоднократно посещали мемориал, чтобы отдать дань памяти героям-танкистам.

«Сражение на Прохоровском поле стало решающим в Курской битве и навсегда останется в нашей истории важнейшим шагом к Великой Победе. Мемориальный комплекс с одноименным названием создан в память о подвиге фронтовиков, победивших врага и павших на полях сражений. Этот символ стойкости и мужества сегодня является гордостью нашей национальной культуры. Мы, энергетики, как истинные граждане и патриоты своей страны, делаем все от нас зависящее, чтобы его красота и величие оставляли в сердцах посетивших его людей трепет и гордость за нашу Родину», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС