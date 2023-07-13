Полиция проверит сообщение об утреннем взрыве на Баумана в Липецке

Жители Сокола проснулись от грохота под окнами Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 13 июля, жительница Сокола поделалась в социальных сетях Липецка историей о взрыве. По словам горожанки, около шести часов утра вся семья проснулась от громыхания под окнами. Переполох произошел на улице Баумана.

– Ребенок плачет, у меня паника, за окном все в дыму, – пишет липчанка. – Не понимаем что делать, бомбить начали? Страх не передать словами.

Перепуганная женщина выглянула в окно и заметила на противоположном участке воронку. На подоконнике лежала земля. Видимо, она разлетелась после всплеска. Чтобы разобраться в ситуации, позвали соседа. Как сообщила автор поста, мужчина вышел с неизвестным предметом в руках.

– Оказалось, что он бросил взрывпакет, – удивленно рассказывает жительница. – Петарда, по его словам. Эмоции не передать словами.

Полицейские начали проверку по информации из социальных сетей, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального управления МВД. Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Липецкой области действует запрет на запуск пиротехники и любых видов беспилотников. За нарушения грозят штрафы.