Директор «Липецкэнерго» выступил на обучающем мероприятии для предпринимателей

Фото предоставлено «Липецкэнерго».

Директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин стал участником информационно-обучающего мероприятия по теме безучетного потребления, организованного региональной общественной организацией «Опора России».

Целевая аудитория семинара – предприниматели и самозанятые граждане. Виталий Мордыкин рассказал о вмешательства в работу приборов учета электроэнергии, которые влекут за собой составление актов безучетного потребления. Особое внимание руководитель энергопредприятия обратил на то, что в случае самостоятельного выявления нарушений в работе системы учета и оповещения об этом сетевой организации, подобные факты не будут квалифицироваться как безучетные.

На мероприятии один из участников – предприниматель Виталий Давыдов – вручил директору липецкого филиала ПАО «Россети Центр» Виталию Мордыкину благодарность за внимательное и ответственное отношение к клиентам, поддержку малого бизнеса. «Грамотное руководство и оперативное подключение строящегося здания к сети электроснабжения позволило досрочно открыть социально-значимый объект, необходимый для Добринского района», – отмечено в письме.

В обучающем мероприятии и обсуждении проблемы безучетного потребления приняли участие: начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Михаил Боев, генеральный директор компании «Новитен» Сергей Воробцов, руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «Опора России» Ксения Емельянова.

«В нашем регионе налажено взаимодействие между органами власти, сетевой организацией и предпринимателями. Энергетики всегда идут нам навстречу, неформально подходят к проблемам, действуют открыто и понятно. «Дни клиента», которые проводятся еженедельно, стали эффективной площадкой для решения актуальных вопросов электроснабжения и позволяют каждому заявителю получить необходимые разъяснения по возникшим вопросам», – подчеркнула Ксения Емельянова

«Многие законодательные проблемы с безучетным потреблением происходят от элементарного незнания. Подобные мероприятия направлены на формирование цивилизованной культуры электропотребления и повышение грамотности населения в вопросах электроснабжения. Интерес предпринимателей к семинару доказывает заинтересованность потребителей, а организаторам дает повод планировать их проведение на регулярной основе», – заметил Виталий Мордыкин.