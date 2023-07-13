СК проверит инцидент с воздушным шаром, который повис на электропроводах под Липецком

фотография со страницы Западного МСУ на транспорте СК России Фото: с сайта

Следственный комитет на транспорте проверит инцидент с воздушным шаром, который повис на электропроводах в Липецкой области. ЧП произошло вечером минувшей среды, 12 июля. Аэростат столкнулся с высоковольтной линией электропередач рядом с селом Казинка Грязинского района.

ПАССАЖИРЫ ПРОВЕЛИ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЧАСОВ

В корзине находились четыре пассажира и пилот. Шар начал гореть после того, как соприкоснулся с проводами. Воздухоплаватели потушили пламя собственными силами. Экстренным службам позвонили автомобилисты, которые проезжали мимо.

Операцию по спасению развернули около половины 11 вечера. Предварительно специалисты обесточили электросети, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вскоре сотрудники МЧС сняли липчан. Никто не пострадал. Несчастные провели на высоте более 26 метров примерно два часа.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВЫЯСНЯЮТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЧП

Пассажиры самостоятельно потушили пожар после столкновения с ЛЭП Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Также на место происшествия выезжали стражи порядка. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

– Проверкой займется Воронежский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального СУ СК России, – прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД.

Пустую корзину и сдутый шар опустили на землю в этот четверг, 13 июля. ЛЭП освободили от аэростата в пять часов утра, рассказали в областном правительстве.

Пользователи социальных сетей задаются вопросом, почему в достаточно ветренную погоду разрешили полеты. Горожане надеются, что ответ появится после работы следователей.

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