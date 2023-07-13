Удмуртские энергетики ликвидировали последствия стихии и восстановили нарушенное электроснабжение

Фото предоставлено «Липецкэнерго».

12 июля по территории Республики Удмуртия прошел ураган с ливнями, грозами и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с. Были повреждены объекты электросетевого комплекса, произошли сбои в электроснабжении.

Энергетики ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» заранее мобилизовали все силы и средства для борьбы с последствиями стихии. В филиале был введен особый режим работы, развернут оперативный Штаб, организован информационный обмен с региональным подразделением МЧС, усилено взаимодействие с органами муниципальной власти, региональными и федеральными ведомствами, привлечены дополнительные ресурсы для приема и обработки обращений жителей.

К восстановлению энергоснабжения незамедлительно приступили 302 человека и 127 единиц высокопроходимой техники – всего 69 бригад. Использовались 11 резервных источников суммарной мощностью 1060 кВт. Кроме сил удмуртского филиала энергокомпании, работы осуществляли специалисты из «Кировэнерго» и «Мариэнерго».

«В «Удмуртэнерго» заблаговременно готовились к удару стихии и к тому, что восстановительные работы придется вести в тяжелых условиях, в ночное время суток. В первую очередь на особый контроль взяли социально значимые объекты, была обеспечена непрерывность их работы. Межведомственное взаимодействие и налаженная связь с потребителями помогли энергетикам в борьбе с последствиями стихии. Благодаря всем этим мероприятиям мы оперативно исполнили свой долг, обеспечив подачу электроснабжения в дома жителей Удмуртии», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.