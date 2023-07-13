Жительница Липецка рассказала, как пассажиры воздушного шара три часа ждали помощи в тлеющей корзине

Спасатели ждали, пока подтвердят информацию об отключении электросетей

В минувшую среду, 12 июля, возле села Казинка Липецкой области произошло ЧП на воздушном шаре. Аэростат столкнулся с высоковольтной линией электропередач и повис на высоте в 27 метров.

В опасности оказались пять пассажиров. История едва не закончилась трагедией. Липчанка Мария, которая пережила страшный инцидент, рассказала о подробностях в социальных сетях.

ПИЛОТ УСПЕЛ ЗАКРЕПИТЬ КАРАБИН ЗА ЛИНИЮ

Девушка впервые решила полетать на воздушном шаре и сразу попала в экстремальную ситуацию. Не каждый сможет выдержать подобный стресс. По словам автора поста, все произошло из-за резкого порыва ветра. Аэростат унесло к проводам.

Липчане провисели в кабине три часа

– Зачем-то я вспомнила, что на расстоянии восьми метров от тела человека до линии возникает электрическая дуга и превращает тебя в пепел, – делится горожанка. – 10,9,8… мы все еще живы

Затем кабина врезалась в ЛЭП, купол шара опрокинулся на провода. Пассажиры услышали скрип тросов, которые затем и вовсе порвались. По словам Марии, пилот чудом умудрился закрепить карабин за электросети, чтобы избежать падения на землю.

– И тут она, долгожданная дуга, – описывает пострадавшая. – Взрыв, рывок, рвутся два крепления корзины к шару.

ПАССАЖИРОВ СПУСТИЛИ НА ЗЕМЛЮ ЧЕРЕЗ ТРИ ЧАСА

Кабина с перепуганными воздухоплавателями наклонилась по диагонали. После вспышки корзина моментально загорелась. Оказалось, что шланг газового баллона тоже поврежден. Вещество со свистом выходило наружу.

фотография со страницы Западного МСУ на транспорте СК России Фото: с сайта

– Мы тушили, выбрасывали баллоны, срезали горящие куски ткани, – вспоминает Мария. – Страшно? Нет. Страшно было ждать помощи в корзине три часа. Дно пригорело до дыр и тлело.

Оставшаяся часть аэростата висела на единственном тросе, который рисковал порваться от любого движения. Липчане с ужасом наблюдали, как «канат» истончается. В это время сотрудники МЧС выясняли, обесточили ли сети.

ДОЛГОЖДАННОЕ СПАСЕНИЕ

Липчане с ужасам наблюдали как истончается последний трос Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Девушка отметила, операцию по спасению никак не начинали – ждали подтверждения от собственника, что электроэнергию отключили. Оставалось только верить в чудо. На этот раз фортуна явилась в лице мэра Липецка.

– Ответственность взяла на себя Евгения Уваркина, – констатирует Мария. – Красивая женщина в поле на каблуках нас спасла. Еще полчаса мы бы не продержались, трос перетирался, корзина наклонялась, шар парусил и нас качало все сильнее.

Наконец, несчастные путешественники оказались в безопасности. Специалисты вытащили пассажиров. Медики осмотрели липчан. Мария поблагодарила компанию, с которой прошла через трудную ситуацию – двух девушек, парня и пилота. Каждый держался достойно, со страхом помогал справиться юмор.

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