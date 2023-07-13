В Липецке прокомментировали закон о запрете самовыгула собак и кошек Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 12 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о безнадзорных животных. В документе, помимо прочего, запрещается самовыгул домашних кошек и собак. «Выгул – только в специальных местах», - говорится на сайте Госдумы. Своим мнением о нововведениях с «КП» поделилась председатель комитета по социальным вопросам Липецкого облсовета Лариса Ксенофонтова.

- Норма хорошая, но мне не совсем понятно, как это будет администрироваться, - прокомментировала lipetsk.kp.ru собеседница. – Как правило, у животных ответственных владельцев на ошейнике есть бирка с номером телефона, здесь проблем нет. Чаще всего такие липчане очень трепетно относятся к питомцам и не выпускают их одних. Но есть и другая категория граждан. Вот бежит собачка с ошейником, но без опознавательных знаков. Как определить, чье это животное? Как дальше действовать?

Лариса Ксенофонтова считает, что нерадивых хозяев штрафами не запугать. Они просто соврут, что питомец не их. Так или иначе, закон еще направят на утверждение в Совет федерации, а затем – на подпись президенту. Возможно, через некоторое время все нюансы прояснятся.

Напомним, что суть закона - защитить граждан от нападений бездомных животных. Для этого регионам дают право самим решать, как обращаться с бродячими кошками и собаками,. Важное условие - не допускается эвтаназия и другие виды умерщвления четвероногих. Действия регионов должны соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными.

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