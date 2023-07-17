Фонд «Милосердие» провел большой спортивный праздник в двух регионах страны

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».

Благотворительный фонд «Милосердие» стал организатором ярких спортивных праздников, которые прошли в двух регионах страны. В Липецке и Заринске Алтайского края на беговые дорожки массового забега «Прочный сплав» одновременно вышли более 900 любителей активного образа жизни.

«Мы второй год проводим открытый забег «Прочный сплав» и на этот раз еще добавили новую площадку - Алтайский край, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Жители с большим энтузиазмом встретили наш спортивный праздник, многие приходили целыми семьями. Мы целенаправленно продвигаем здоровый образ жизни, поддерживаем юных спортсменов, строим новые спортплощадки. Наша программа по развитию массового и детского спорта – традиционно одна из самых капиталоемких в деятельности фонда».

В забеге смогли бесплатно принять участие все желающие. Любителям активного образа жизни предложили на выбор три взрослых и три детских маршрута. В каждом из регионов команды из пяти участников боролись за главный приз - сертификат на 100 000 рублей для покупки спортивных товаров. Не сбиться с маршрутов спортсменам помогали добровольцы.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».

Каждый участник забега «Прочный сплав» получил памятную медаль и сувениры. В этот день все любители здорового образа жизни также внесли личный вклад в озеленение городских общественных пространств. Фонд «Милосердие» взял на себя обязательство до начала забега-2024 высадить на улицах и скверах деревья по количеству участников «Прочного сплава» текущего года. Особая активность липецких спортсменов была отмечена организаторами – количество посаженных деревьев на каждого участника в Липецке решено удвоить. Таким образом в двух городах в общей сложности появится 1600 новых зеленых насаждений.

По окончании официальных забегов спортивный праздник продолжился фестивалем «Здоровый выбор», где жителей встречали развлечения и квесты для любых возрастов. Гости праздника смогли испытать удачу в ежечасной лотерее, получить сувениры в тематической фотозоне, станцевать зумбу в общем флешмобе.

Для детей в Липецке прошел «забег в ползунках», где самый быстрый малыш до 12 месяцев смог получить свой первый приз - коляску. Для ребят от года до трех лет устроили велопарад. По его результатам самому креативному участнику вручили новый велосипед за лучшее украшение своего транспорта.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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