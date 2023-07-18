На НЛМК провели совместные экскурсии для ветеранов и молодых специалистов

Фото пресс-службы НЛМК

В них приняли участие ветераны производства и молодые специалисты комбината. Главной целью совместной экскурсии стало объединение поколений.

Фото пресс-службы НЛМК

Совместные экскурсии назвали «Теплые встречи». Ветераны увидели, что их дело в надежных руках, а молодежи удалось пообщаться с теми, кто когда-то стоял у истоков становления комбината.

Фото пресс-службы НЛМК

В числе первых, кто принял участие в «Теплых встречах» Виктор Долгих. После выхода на пенсию, а это без малого 20 лет, комбинат он видел лишь на фотографиях и в заметках местных новостей. В первую очередь ветеран обратил внимание на то, как изменились производственные процессы.

- Я был приятно удивлен тем, как развивается комбинат, какой порядок, какие люди работают – специалисты высокой квалификации. Очень приятно было увидеть, как в производство внедряют новые технологии, искусственный интеллект, автоматизируют процессы. Это всё говорит о том, что наш комбинат на правильном пути и его ждет прекрасное будущее, - поделился Виктор Долгих.