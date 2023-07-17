Tele2 выступила партнером музыкального фестиваля «Усадьба Рок&Блюз»

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Компания организовала для гостей концерта лаундж-зону, где можно было отдохнуть на пуфах и зарядить гаджеты.

16 июля, в воскресенье, на загородной площадке в усадьбе «Скорняково-Архангельское» прошел масштабный музыкальный фестиваль «Усадьба Рок&Блюз». Его посетили 2700 человек. Хэдлайнерами мероприятия стали Найк Борзов и группа «Сурганова и Оркестр». Организаторы также подготовили для гостей интересные занятия на весь день: мастер-классы и игры для детей и взрослых, экскурсию по усадьбе, катание на лошадях и квадроциклах и многое другое.

Tele2 выступила партнером «Усадьбы Рок&Блюз» и организовала для любителей музыки просторную лаундж-зону, где все желающие могли отдохнуть на пуфах и шезлонгах и зарядить гаджеты. Сотрудники компании также проконсультировали гостей по тарифам, полезным услугам и сервисам, в том числе уникальной мультиподписке Mixx, наполнение которой пользователь выбирает сам.

В апреле этого года у абонентов Tele2 появилась возможность приобрести билеты на летние фестивали усадьбы «Скорняково-Архангельское» со скидкой 20%, воспользовавшись промокодом из программы лояльности «Больше». Предложение остается актуальным и будет действовать до 3 сентября. Со скидкой можно приобрести билеты на посещение еще двух мероприятий: «Фестиваля воздухоплавания» и «Усадьбы KIDS». Воспользоваться выгодным предложением могут не только липчане, но и клиенты Tele2 из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областей.

Павел Седых, директор липецкого филиала Tele2:

«Tele2 продолжает поддерживать значимые события в регионе, в том числе музыкальные фестивали в усадьбе «Скорняково-Архангельское». В минувшее воскресенье насладиться неповторимой атмосферой «Усадьбы Рок&Блюз» приехали более 2500 любителей музыки из разных регионов России. Мы рады быть партнерами крупной фестивальной площадки и предлагать своим клиентам выгодные условия посещения ярких культурных событий. Впереди еще два мероприятия – фестиваль воздухоплавания и детский фестиваль, которые Tele2 тоже с удовольствием поддержит. Уверен, они пройдут так же активно и весело и принесут всем гостям только положительные эмоции».

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