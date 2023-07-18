Добринский РЭС «Липецкэнерго» отмечает полувековой юбилей!

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

18 июля 2023 года Добринскому району электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» исполнилось 50 лет. История района неразрывно связана с развитием одного из ведущих сельскохозяйственных районов Липецкой области.

Коллектив Добринского РЭС обеспечивает бесперебойное электроснабжение предприятий, организаций и жилого сектора муниципального образования площадью более 1,7 тыс. кв. км, на которой расположены 116 населенных пунктов, 17 сельских поселений.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В зоне ответственности предприятия порядка 1500 км линий электропередачи и 506 трансформаторных подстанций. Коллектив энергетиков занесен на Доску почета как лучшее предприятие района.

«50 лет коллектив Добринского РЭС несет свет людям. Здесь сильны преемственность поколений и трудовые традиции, а высокий профессионализм специалистов позволяет успешно справляться с поставленными задачами. Уверен, что качество работы и ответственность всегда будут главными приоритетами добринских энергетиков», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.