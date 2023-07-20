Фонд «Милосердие» передаст в школы уникальное пособие для изучения географии

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Его авторы – команда географов педагогического университета. В этом году они стали победителями конкурса по поддержке социальных инициатив «Стальное дерево» и получили грант от фонда «Милосердие».

В ходе проекта в школы передадут полезное обучающее пособие - спилс-карт региона. Карта представляет собой набор пазлов с очертаниями административных районов Липецкой области. Она установлена на оригинальном мольберте с магнитным основанием.

Сейчас на средства гранта уже изготовили 100 экземпляров спилс-карт. С началом нового учебного года их передадут в школы всех муниципальных образований региона. Вручение пособий пройдет в ходе выездных мероприятий, на которых школьникам расскажут много интересного из истории и географии Липецкой области.

Кроме этого авторы проекта планируют провести серию игр по сбору спилс-карт, а в октябре на базе Липецкого педуниверситета пройдет чемпионат по их скоростному сбору. Волонтеры очень надеются, что по результатам реализации всех запланированных активностей школьники Липецкой области будут лучше знать свой родной край.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. 35 проектов «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Вконтакте – https://vk.com/miloserdie.lipetsk

Telegram – https://web.telegram.org/k/#@milonews