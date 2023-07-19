Липецкая область потратила 1,5 млрд на медицинское оборудование и технику за шесть месяцев

В Липецкой области на покупку медицинского оборудования потратили 1,5 миллиарда за первое полугодие Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

За первые шесть месяцев 2023 года Липецкая область потратила на покупку медицинского оборудования и техники 1,5 миллиарда рублей. На капитальный ремонт поликлиник и больниц направили более 603 миллионов. Еще 100 миллионов выделили на охрану учреждений. Итоги полугодия обсудили на коллегии областного управления здравоохранения.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, подрядчики выполняют восстановительные работы по графику. Специалисты реконструируют поликлиники в Добринском и Хлевенском районах. Капитальный ремонт детской поликлиники в Липецком районе завершили. До когда года в Лебедянском районе планируют открыть Центр амбулаторной онкологической помощи.

Медицинские учреждения стараются регулярно обеспечивать новым оборудованием. На данный момент в поликлиники доставили 49 аппаратов из 63. Врачам региона передали 56 автомобилей. В августе студенты Липецкого и Елецкого медицинского колледжа получат два автобуса.

В конце заседания губернатор Игорь Артамонов вручил награды медикам Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– Среди других положительных достижений за первое полугодие – снижение общего уровня смертности на 13,2%, в том числе младенческой, выполнение плана по оказанию высокотехнологической помощи по ОМС, диспансеризации и плановым медицинским осмотрам, – добавили в пресс-службе.

В конце заседания чествовали 34 лучших медика. Врачей отметили ведомственными и региональными наградами.