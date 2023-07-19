Губернатор Гладков: «В Белгородской области в 13 многоэтажках завершили капитальный ремонт»

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В Белгородской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего в 2023 году планируют привести в порядок общее имущество 206 таких объектов и девяти бывших общежитий. На ряде из них работы уже завершены. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, полным ходом идет капремонт многоквартирного дома № 3 на улице Мостовой в Алексеевке. Пятиэтажное здание общей площадью 4 113 квадратных метров построено в 1978 году. В нем четыре подъезда и 66 квартир, в которых живут 160 человек.

Специалисты уже завершили на объекте ремонт мягкой рулонной кровли с организованным наружным водоотводом. Сейчас там ведется обновление инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения. Помимо этого подрядная организация проводит фасадные работы: устройство входных групп, замену дверных блоков и козырьков в подъездах, старых окон - на новые пластиковые блоки в местах общего пользования, а также смену обшивки ограждения балконов и устройство отливов.

В подвальных помещениях обновят потолки, стены и полы, а также электрощитовую и элеваторный узел. Вместе с тем рабочие установят автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с диспетчеризацией и погодным регулированием, общедомовые приборы учета.

Отметим, качество выполненного ремонта смогут оценить собственники квартир на общественных обсуждениях, которые были инициированы губернатором области Вячеславом Гладковым в 2022 году. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные протоколом сроки.

- В этом году 206 многоквартирных домов подлежат капитальному ремонту, в 13 из них уже завершены работы. Помимо Белгородского района и поселка Ивня, о которых я уже говорил, работы завершены в девяти домах в Белгороде и в одном - в Алексеевке. Обязательно буду внимательно смотреть, как осуществляется приемка, чтобы не было никаких нарушений, - подчеркнул глава региона.