Тенденции авторынка: китайские автомобили или российские?

Эксперты предполагают, что по итогам 2023 года жители центральной России могут купить больше китайских автомобилей, чем российских.

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») провели оценку результатов продаж новых и подержанных автомобилей на рынке ЦФО (без учета Москвы и Московской области). Анализировались результаты полугодия на основе данных агентства «Автомаркетолог».

В целом в январе-июне было реализовано 423 тысячи авто. Было продано на 9% больше новых автомобилей, чем за аналогичный период 2022-го. При этом в июне текущего года продаж стало в 2,3 раза больше, чем в июне года прошлого.

В топ-5 июня вошли марки LADA, Chery, Haval, Geely и Changan. По итогам полугодия на автомобили марки LADA пришлось 45% всех продаж в ЦФО (в прошлом году эта доля составляла 28%). Доля китайских брендов выросла в 4 раза - до 37%. С учетом текущей динамики годовые продажи китайских брендов могут даже превзойти продажи российских брендов. Единственное, что может помешать дальнейшему взрывному росту продаж китайских авто, - увеличение курса юаня по отношению к рублю, которое неизбежно приведет к новому росту цен.

С января по июнь 2023 года в регионах ЦФО было зарегистрировано 378966 сделок по купле-продаже автомобилей с пробегом - на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне продаж было на 25% больше, чем в июне 2022-го.

В топ-5 данного сегмента вошли LADA, Kia, Renault, Volkswagen и Hyundai. Рассматривая итоги полугодия, можно сказать, что в пятерке популярных марок изменений не произошло: спустя год ими остаются Ford Focus, Renault Logan, Kia Rio, LADA 2107 и Hyundai Solaris.