«Ростелеком» преобразил 48 коммуникационных шкафов в честь Дня рождения Липецка

Фото предоставлено »Ростелеком»

Еще четыре ящика преобразили авторы из команды «Лавка».Такой подарок провайдер вместе с молодыми талантами сделал ко дню рождения Липецка.

Это событие определило темы большинства рисунков: авторам предложили поразмышлять, какие ассоциации вызывает у них город. В итоге на ящиках появились граффити с самолетами, металлургами, липами, воздушными шарами, мороженым, минеральной водой и космонавтами. Так, например, сразу несколько работ художники объединили в серию «Дорога в космос лежит через Липецк».

Константин Власов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Липецкой области:

«Этот проект никого не оставляет равнодушным. Наша же компания относится к нему с особым интересом. Также его поддержала администрация города, предложив раскрасить шкафы на отремонтированных улицах. Мы с радостью откликнулись, предусмотрев дополнительное финансирование. В этом году у нас рекорд: художники расписали 48 шкафов! Но и год необычный —нашему городу исполняется 320 лет».

Даниил Аметов, участник объединения «Лавка»:

«Мы сами обратились в Липецкий филиал “Ростелекома” с просьбой разрешить нам присоединиться к проекту “АртУлочка”. В нашем городе несколько центральных улиц связаны с историей авиации и покорения Вселенной — это часть нашего культурного кода. Поэтому именно такая тема вдохновила нас на серию, посвященную “Покорителям зари”: первому космонавту Юрию Гагарину, “первопроходцу”открытого космоса Алексею Леонову, самому молодому астронавту Герману Титову и первому врачу на орбите Борису Егорову. И мы очень благодарны за возможность реализовать нашу идею!»

Данил Белый, сооснователь объединения «Закрытый клуб художников»:

«Мы всегда стараемся подходить небанально к темам, которые выбираем для граффити, стремимся показать, что стрит-арт не ограничивается социально ориентированными сюжетами. Найти что-то оригинальное можно и в обыкновенных вещах, которые окружают нас в повседневной жизни. И мы постарались посмотреть свежим взглядом на привычные ассоциации, которые связаны с Липецком: от мороженого и минералки до металлургии, авиации, технологий».

Компания реализует творческий проект уже не первый год. В 2022 году художники расписали 36 шкафов в Липецке. Узнать адреса, где расположены арт-объекты, можно на карте по ссылке.

Реклама ПАО «Ростелеком»