Для «Прочного сплава» рецепт простой: спорт и эмоциональный настрой!

.

В раннее субботнее утро сотни любителей бега и здорового образа жизни стали подтягиваться к Парку металлургов – проверить силы на стайерских дистанциях. Забег «Прочный сплав», ставший традиционным, организовал Новолипецкий комбинат и благотворительный фонд «Милосердие».

.

Посоревноваться на дистанциях три, пять и десять километров мог любой желающий. Для этого надо было лишь зарегистрироваться, иметь свою экипировку и запастись справкой о здоровье.

Предусмотрели и забеги для детворы (от 3 до 14 лет) на дистанции от 250 до 1200 метров.

Всех победителей ожидали поощрительные сертификаты в спортивный магазин, а для команды-победительницы предусмотрели весомый (во всех смыслах) главный приз - сертификат на 100 тыс рублей.

.

По задумке организаторов (что сполна удалось) они соединили в «Прочном сплаве» три посыла – поддержать массовый спорт, привлечь внимание к экологии и вместе с приверженцами ЗОЖ делать мир вокруг лучше и добрее.

«Прочный сплав» внес свою лепту и в озеленение города. Организаторы наметили высадить порядка 700 деревьев – по количеству предполагаемых участников, но планы по ходу изменились. Было решено удвоить количество деревьев за каждого участника – теперь осенью в Липецке прибавятся полторы тысячи зеленых насаждений.

.

- Спорт – это всегда положительная энергия созидания, очень перекликается с нашей деятельностью – благотворительностью, - отметила исполнительный директор Фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. Поздравив участников с праздником, она подчеркнула, - вы настоящие адепты спорта и здорового образа жизни. Вы все звезды и победители, вы те, кто поведет за собой!

.

«Я бегом наслаждаюсь,

Земли едва касаюсь»

Каждый из участников забега получил стартовый пакет с фирменной кепкой, нагрудным номером и чипом индивидуального хронометража, а по завершении дистанции еще и памятную медаль. Трассу проложили в зеленом массиве парка, не сбиться с пути помогали волонтеры. После разминки с фитнес-инструктором первыми стартовали бегуны на 10 км. А моросивший временами дождик бегунов только раззадорил.

Параллельно на стадионе проходили детские забеги, заставив испереживаться многочисленных болельщиков-родителей. Победителем на 800 м стал 10-летний Ваня Бортников, который чуть отдышавшись, стал раздавать интервью:

- Я очень рад, а еще я прыгаю в высоту и длину, - похвалился юный спортсмен. - Мечтаю стать КМС, а может и мастером спорта.

.

Настрой на победу в забегах был у многих, но большая часть бегунов радовалась самому факту участия в спортивном празднике и получении флюидов бодрости и хорошего настроения.

- Очень, очень довольны, подобные соревнования не пропускаем, ведь главное не победа, а удовольствие, - отметила липчанка Елена Лапина, которая покорила 800-метровую дистанцию вместе с тремя дочками – 2,5; 5 и 10 лет!

.

А участник забега на 5 км, начальник УЖДТ НЛМК Андрей Кропотов, откровенно поделился:

- Спорт очень помогает разрядиться, отвлечься от дел. Занимаюсь на любительском уровне, иногда пробегаю «пятерочку» около дома, стараюсь регулярно посещать спортзал.

СЛОВО ЧЕМПИОНАМ

.

Победителем среди мужчин на дистанции 10 км стал орловчанин Александр МАТВЕЕВ:

- Безусловно, доволен, бежалось нормально. Победу посвящаю своей семье.

Среди женщин «золото» на 10 км у Олеси Морозовой.

.

В забеге на 5 км среди женщин победила 28-летняя Светлана ПАНЧЕВА (она еще бежала и 3 км!). Бегом занимается всего полтора года, до этого профессионально занималась футболом.

- Эмоции переполняют – радость, счастье, эйфория, погода классная!

.

В мужском забеге на 5 км первенствовал 21-летний Владимир ПРИБЫТКОВ из Усмани, занимающийся бегом 6-й год:

- Конечно, рад, и хотя показалось несколько тяжеловато, но все прошло хорошо.

На дистанции 3 км победителем среди женщин стала Юлия Безрядина, а у мужчин «золото» у Максима Перова.

.

В общекомандном зачете, как и в прошлом году, победу одержали воронежцы – они и получили сертификат на 100 тыс рублей.

.

Семейный спорт-фестиваль

Продолжением «беговой» программы стал семейный спортивный фестиваль «Здоровый выбор», собравший сотни участников. В Парке металлургов было развернуто два десятка тематических площадок – активности по душе могли выбрать и дети, и взрослые.

.

Для детворы организаторы подготовили забег в ползунках (самый быстрый из малышей получил коляску). Те, кто постарше, смогли принять участие в велопараде - главным условием было лучше всех украсить свое средство передвижения (самокат, велосипед, коляску) – в качестве приза победитель получал велосипед.

.

Гости заряжались позитивом на семейном квесте, участвуя потом в лотерее. Самых удачливых порадовали призами – среди них были и волейбольные мячи, и наборы для игры в бадминтон, роликовые массажеры, шагомеры…

Ирина Акимова, мать пятерых (!) детей из села Боринское вместе со своей дружной командой были в числе тех, кто удачно прошел все «круги» семейного квеста. В награду получили кубок и стартовый комплект для ведения здорового образа жизни.

.

- Встали в 6 утра, чтобы ничего не пропустить, - с улыбкой делится Ирина. - Очень довольны, все получили заряд эмоций и хорошего настроения.

.

Заскучать на спорт-фестивале было просто невозможно - малыши и взрослые не успевали переходить от одной площадки к другой – всем хотелось попробовать всё! Дети «рубились» в битве роботов, участвовали в мастер-классах по рисованию-плетению, выбивали городки, играли в гигантские шахматы и «крестики-нолики».

.

А папы-мамы могли еще получить сеансы релаксации – с элементами йоги и методом биологически обратной связи (через компьютерную программу).

.

- Подзарядилась эмоциями, наверное, на месяц вперед, - делится довольная Ольга Петровна. – Пришла с внучкой Настей – и даже не знаю, кто больше доволен. Было просто здорово, нам все понравилось!

Владимир КУЛИК. Фото автора.