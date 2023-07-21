НЛМК и фонд «Милосердие» комплексно благоустроили двор на улице Стаханова

Фото пресс-службы НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат совместно с благотворительным фондом «Милосердие» завершили благоустройство первого двора в рамках проекта «БлагоДворительность».

Спортивный комплекс с детской площадкой во дворе дома 8А по улице Стаханова стал пилотным, при этом получил высокую оценку местных жителей. Территория рассчитана на людей разных возрастов. Для детей – современные и безопасные горки, для старшего поколения лавочки, для активной молодежи - спортивные тренажеры. Такой набор локаций выбрали сами жильцы, на этапе проектирования учитывали голоса каждой семьи.

Фото пресс-службы НЛМК

- Хочу сказать спасибо фонду «Милосердие» за заботу о наших детях. Наконец-то им будет, где поиграть, да и отпустить на улицу можно со спокойной душой. Детский комплекс расположен прямо под окнами, дети не потеряются из вида, - рассказала местная жительница и мама троих детей Елена Соколова.

Двор на улице Стаханова находится в округе председателя Липецкого горсовета Евгении Фрай. Она принимала активное участие на каждом этапе работ, особенно там, где нужно было учитывать мнение всех заинтересованных сторон.

- Микрорайон сложный в плане инженерных коммуникаций, многие проходят под землей. Самое сложное было согласовать со всеми проект, ведь разместиться нужно было так, чтобы жителям было комфортно и удобно и в то же время не помешать ресурсоснабжающим организациям. Двигали игровые зоны и площадки буквально по метру. Но все удалось, все остались довольны, - рассказала Евгения Фрай.

В этом году запланирована реконструкция еще одного двора. Объект на улице Бунина планируют завершить осенью. Здесь установят оригинальные детские игровые комплексы, смонтируют современную систему освещения, новые пешеходные дорожки и удобные лавочки.