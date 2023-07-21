Фонд «Милосердие» поддержит детей с ДЦП и нуждающиеся семьи

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Собранные на нем пожертвования, в том числе финансовую помощь от фонда «Милосердие», направят на поддержку детей с ДЦП и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Во время вечера в исполнении заслуженной артистки России Анны Большовой прозвучали фрагменты стихов и прозы, посвященные цветам. Музыкальную часть украсили фортепианные отрывки из классических произведений русских и зарубежных композиторов.

Камерная обстановка вечера стала фоном для личного участия собравшихся в благотворительности. Каждый из гостей мог сделать пожертвование на благотворительной ярмарке изделий производства Марфо-Мариинской обители и выставке-продаже картин. Все средства от их продаж пошли в пользу Елизаветинского детского сада для детей с ДЦП и на поддержку особо нуждающихся семей.

«Спасибо за то, что были нашими гостями, – отметили представители Обители, - Мы всегда рады лично благодарить тех, кто вместе с нами совершает добрые дела! Собранные общими усилиями средства пойдут в помощь больным детям и людям, которые сейчас очень нуждаются в нашей поддержке».

За последние годы финансовая помощь от фонда «Милосердие» ни раз становилась добрым подспорьем для различных структур, которые опекает Обитель. Ее получали в Елизаветинском детском доме, Развивающем центре для детей с ДЦП, Центре семейного устройства, а также в Патронажной социальной службе для одиноких пожилых людей. На этот раз общая сумма личных пожертвований участников вечера и фонда составила 250 тыс. рублей.

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»