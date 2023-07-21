Люди из стали: лучших работников НЛМК наградили ко Дню металлурга

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День металлурга давно перерос рамки профессионального праздника и стал знаковым для всех липчан. Жизнь многих из них неразрывно связана с НЛМК – одним из крупнейших производителей стали. Только на липецкой (самой большой) площадке трудится свыше 27 тысяч сотрудников.

А успехи и достижения в работе невозможны без любви к своему делу. Лучших работников комбината чествовали во время торжественного приема в правительстве области, где им были вручены 23 государственные награды. Всего в этом году более 1000 сотрудников комбината были удостоены наград разного уровня, включая ведомственные, областные и корпоративные.

В своем поздравлении губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что регион гордится своими металлургами, «без металлургического комбината, наверное, не было б той прекрасной Липецкой области, которую любим мы и уважают за ее пределами».

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Со стальным характером

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Вадим Староверов, начальник отдела Управления охраны труда и промышленной безопасности.

На комбинате он с 1992 года, начинал сварщиком. Работая в аварийно-спасательной службе, прошел путь от газоспасателя до начальника службы. - Другой работы для себя просто не представляю, комбинат – это вся моя жизнь. Здесь прошла моя молодость, становление, - откровенничает Вадим Староверов. – Наш комбинат отличается людьми, особым настроем, духом команды. Молодым сотрудникам желаю влиться в коллектив и добросовестно трудиться каждый день.

Шесть сотрудников компании удостоились почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ». Среди них – Дмитрий Васильев, начальник управления специализированного ремонта. Его трудовой стаж на комбинате, где он начинал работать слесарем-ремонтником, составляет более 30 лет. Под руководством Васильева в подразделениях управления была организована работа по внедрению восстановительных технологий различного оборудования. С 2020 года специалистами управления было отремонтировано почти 11 тысяч единиц техники, подано 149 инициатив по улучшению производства.

- Когда большую часть жизни проводишь на работе – прикипаешь к ней душой, - делится Дмитрий Станиславович. – Стараюсь передавать свой опыт, среди моих учеников немало нынешних руководителей подразделений комбината. Чтобы достигать успеха, надо упорно двигаться к цели, у нас есть все возможности, чтобы реализовать себя.

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Среди 9 новолипчан, ставших заслуженными металлургами страны - Максим Усачев, начальник цеха холодного проката и покрытий. На комбинате он трудится уже четверть века, где начинал еще штабелировщиком металла. В период работы Усачева начальником отдела по технологии и качеству, за счет улучшения качественных показателей цеха холодного проката и покрытий дополнительно получено около 70000 тонн проката. А благодаря его участию в реализации мероприятий по уменьшению расходов энергоресурсов и материалов, достигнутая экономия составила около 111 млн рублей в год.

- Комбинат, компания дали мне все – и профессиональный рост, и становление, как личности. И это все благодаря отличному коллективу, где и друзья, и учителя-наставники, - поделился Максим Усачев.

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Звания заслуженного работника транспорта РФ удостоена Галина Ткачева, работающая на НЛМК уже 35 лет. Она в совершенстве освоила профессию диспетчера ж/д транспорта. В успешном перевыполнении коллективом плановых показателей и ее немалая заслуга – работа диспетчера выполняется четко, в срок, на высоком профессиональном уровне.

- Уверена, что мне сильно повезло с работой, моя профессия и сегодня, спустя 35 лет, доставляет мне удовольствие, - отмечает Галина Константиновна. – Секреты успеха в нашей работе просты – это дисциплина и следование технике безопасности.

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Вместе, как одна семья

Торжества продолжились на площадке корпоративного университета НЛМК. Праздничный настрой многочисленных гостей (сотрудники приходили семьями) поддерживал фон «живой» музыки, а перед торжественной частью всех собравшихся «зарядила» хореографическая зарисовка. В рисунке танца исполнители образно «раскрыли тайны металла» в профессии «художников огня».

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Обошлись без длинных парадных речей - «официоз» прошел в теплой корпоративной атмосфере. Каждому из лучших сотрудников вручили памятный знак-стелу, присутствующих проникновенно поздравила управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова:

- Металлурги – это даже не профессия, а люди, которые уходя домой, остаются частичкой там, на комбинате. И если б у нас была вторая душа, она бы жила именно на НЛМК. Неважно – варим ли мы сталь или работаем на кранах – главное, как относимся к тому, что делаем. Мы отличная команда и отличная компания!

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Организаторы и ведущие, постарались, чтобы торжественное мероприятие запомнилось. Были задорная перекличка подразделений комбината и видеопоздравления руководства НЛМК, коллег (в образе а-ля мушкетеры) и детворы. Впечатлил трогательный вокальный видеролик, объяснивший из чего же сделаны металлурги (оказалось, что минимум из цели, металла и любви).

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А еще всем напомнили о предстоящем 90-летнем юбилее комбината, тут же, в зале, запустили таймер обратного отсчета до славной годовщины.

Праздничные сюрпризы на этом не закончились – на сцене «зажег» уникальный симфонический оркестр RockestraLive. Он подарил металлургам свои версии лиричных хитов и мировых рок-шедевров, которые слились в гармоничный музыкальный сплав.

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Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы НЛМК.