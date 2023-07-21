«Липецкэнерго» поблагодарили за поддержку донорства

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В адрес филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» поступила благодарность от главного врача Липецкой областной станции переливания крови Игоря Мазурова.

В связи с празднованием Всемирного дня донора администрация медицинского учреждения выразила коллективу филиала признательность за поддержку донорства и вклад, вносимый сотрудниками и лично директором липецкого филиала ПАО «Россети Центр» Виталием Мордыкиным в дело спасения жизней людей.

«Выражаем искреннюю благодарность за благородную миссию, которая несет людям здоровье и счастье, вызывает глубокое чувство уважения и преклонения», – отмечено в письме.

Специалисты «Липецкэнерго» постоянно принимают участие в донорских акциях, проводимых Липецкой областной станцией переливания крови. С каждым годом количество энергетиков, желающих внести свой вклад в спасение человеческих жизней растет.

«Участие в донорских акциях стало традиционным мероприятием в «Липецкэнерго». Вся работа энергетиков связана со стремлением сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Сдавая кровь, специалисты «Липецкэнерго» помогают тем, кому она необходима и наверняка спасают кому-то жизнь», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»