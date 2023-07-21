Реконструкторы из 20 регионов соберутся на липецком фестивале «Ладейное Поле» 19 августа

В Липецкой области пройдет фестиваль исторической реконструкции Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

19 августа в Липецкой области пройдет фестиваль «Ладейное Поле». На мероприятие соберутся более 250 реконструкторов из 20 регионов России. Организаторы также готовятся принять до пяти тысяч зрителей. Программа стартует в 19:00. Координаты – 52.649083, 38.587210.

– Историческая реконструкция – это прекрасная возможность не просто узнать о быте наших предков, а совершить своеобразное путешествие сквозь века, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Такие проекты в регионе активно поддерживаются.

Гости смогут познакомиться с бытом народов 9-11 веков, которые проживали на территории Липецкого края. Посетителей научат древним ремеслам и накормят традиционной кухней, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также участники проведут мастер-класс по осадному искусству крепости.

Гостей ждет зрелищная гонка на судах Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Одним из самых ярких событий станут гонки на судах-репликах. Также реконструкторы устроят бугурты на площадке, которую оборудуют в стилистике палубного судна.

На фестивале проведут конкурсы по метанию пращей и стрельбе из лука. Липчанам продемонстрируют исторические костюмы и доспехи. Попробовать гончарное и кузнечное дело можно будет в течение всего дня.