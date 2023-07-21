Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к непогоде

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

По прогнозу Росгидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением в течение дня на территории Липецкой области ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 16 м/с. В филиале «Россети Центр» – «Липецкэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию готовы 133 бригады, 386 специалистов и 213 единиц техники. В распоряжении филиала находятся 39 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.

В филиале работает оперативный Штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8 800 220 0 220 (бесплатно/круглосуточно).