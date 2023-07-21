Теlе2 предлагает абонентам посетить летние фестивали с выгодой

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Концерт прошел в усадьбе «Скорняково-Архангельское». Хэдлайнерами мероприятия стали Найк Борзов и «Сурганова и Оркестр».

Послушать рок-хиты в «Скорняково-Архангельское» съехались около 2700 любителей музыки из разных регионов России. Партнером фестиваля выступил мобильный оператор Теlе2.

КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ, МАСТЕР-КЛАССЫ И ЖИВОЙ ЗВУК

В течение всего дня на территории усадьбы работали площадки с захватывающими мастер-классами и играми для взрослых и детей, гиды проводили экскурсии для всех желающих. Любители острых ощущений могли покататься на квадроциклах и лошадях. Палатки с диковинными товарами также не остались без внимания посетителей «Скорняково-Архангельское».

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Когда стартовала основная программа фестиваля, гости «Усадьбы Рок&Блюз» смогли насладиться живым звучанием любимых песен и увезли с собой не только хорошее настроение, но и призы от партнеров фестиваля. Первыми на главной сцене выступили кавер-группа «Ala-Ska» и виолончелист Александр Пугачев, удививший интерпретацией мировых рок-хитов на классическом инструменте. Затем прозвучали проникновенные композиции коллектива Animal ДжаZ. Ярко завершили вечер хэдлайнеры концерта: Найк Борзов и «Сурганова и Оркестр».

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

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Оператор мобильной связи Теlе2 старается поддерживать значимые события в регионе, в том числе культурные. В этом году компания стала партнером всех летних фестивалей в «Скорняково-Архангельское», в том числе «Усадьбы Рок&Блюз». Теlе2 обустроила просторную лаундж-зону с зарядными станциями для гаджетов, где гости мероприятия могли комфортно провести время на удобных пуфах и шезлонгах. Кроме того, специалисты компании рассказывали посетителям о тарифах, услугах и полезных сервисах.

Один из них – мультиподписка Mixx, наполнение которой каждый пользователь определяет самостоятельно и платит только за те опции, которые ему нужны. Выбор очень широк: доступ к медиа-платформам, онлайн-кинотеатрам и электронной библиотеке, надежный антивирус для трех устройств, дополнительные гигабайты в облачном хранилище, скидки в популярных магазинах и многое другое.

– Есть разные по объему пакеты Mixx, – рассказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров. – Можно самостоятельно выбрать то, что нужно, по приемлемой цене. В течение первого месяца после подключения подписки любой набор сервисов предоставляется бесплатно. Кстати, пользоваться подпиской могут абоненты любого оператора.

TELE2 ПРЕДЛАГАЕТ ПОЕХАТЬ НА ФЕСТИВАЛИ С ВЫГОДОЙ

Усадьба «Скорняково-Архангельское» – одна из наиболее крупных и известных открытых фестивальных площадок Черноземья, сюда каждое лето приезжают тысячи любителей музыки со всей России. И в «нефестивальные» дни это место отдыха остается популярным у жителей Липецкой области и соседних регионов.

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– Мы стараемся отвечать на запросы клиентов и поддерживаем яркие музыкальные фестивали и другие культурные события, – поделилась руководитель департамента маркетинга макрорегиона «Черноземье» Tele2 Ольга Крутских. – Компания выбирает площадку не случайным образом – мы анализируем, где больше любят отдыхать жители региона, куда часто приезжают из соседних областей. Важно, чтобы абонентам было не только интересно приехать, но и удобно добираться, и, конечно, экономически выгодно.

Абоненты Tele2 в семи регионах Черноземья – Липецкой, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях – могут приобрести билеты на все летние фестивали в усадьбе «Скорняково-Архангельское» со скидкой 20%, воспользовавшись промокодом из программы лояльности «Больше». Предложение действует до 3 сентября. Купить билеты по специальной цене можно еще на два мероприятия – «Фестиваль воздухоплавания» (6+) и «Усадьба KIDS» (0+).

– Мы рады быть партнерами усадьбы «Скорняково-Архангельское» и предлагать своим клиентам выгодные условия посещения ярких культурных событий, – отметил директор липецкого филиала Теlе2 Павел Седых. – Впереди еще два фестиваля, которые Tele2 тоже с удовольствием поддержит. Уверен, они пройдут так же активно и весело и принесут всем гостям только положительные эмоции.

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