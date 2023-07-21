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Общество21 июля 2023 15:57

Площадь Клименкова в Липецке обновят за 60 миллионов рублей к следующему лету

Для жителей Тракторного реконструируют территорию в 12 тысяч квадратных метров
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Проект реконструкции площади Клименкова в Липецке

Проект реконструкции площади Клименкова в Липецке

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке преобразится площадь Клименкова на Тракторном. Ее планируют обновить к следующему лету, а именно ко Дню города 2024. На работы уйдет более 60 миллионов рублей. Средства выделили из областного и городского бюджетов, а также федерального – в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь реконструкции – 12 тысяч квадратных метров. Сюда попадет вся территория между Дворцом культуры и храмом. Подрядчик проложит под землей коммуникации, установит 130 светильников, уложит два вида покрытий: плитку трех цветов и форматов и резиновое покрытие на детских площадках.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, липчане смогут отдохнуть на новых лавочках, а под 10 теневыми навесами спрятаться от солнца. Для детей поставят качели, три теннисных стола, спортивный комплекс. Там же оборудуют велопарковки. Специалисты отремонтируют чашу фонтана. На площади высадят лиственные и хвойные деревья.

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