«Оформляла ДТП с погибшими одноклассниками»: сотрудник липецкого СК рассказала о работе следователя «на земле»

Следователь отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет Екатерина Коротких Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Екатерина Коротких из Липецкой области с детства мечтала стать следователем. Советские детективы так впечатлили девочку, что даже уговоры родителей не смогли заставить ее отказаться от своей цели. Девушка получила диплом юриста в Московском гуманитарном университете. Вернувшись домой, ей сразу предложили должность следователя в Хлевенском ОВД.

РАБОТА СЛЕДОВАТЕЛЯ «НА ЗЕМЛЕ»

Пока Екатерина проходила медкомиссию, вакантное место заняли. Два года жительница региона проработала инспектором по делам несовершеннолетних. В 2008 году девушке улыбнулась удача. Вместе с должностью следователя милиции открылась новая страница жизни – яркая, долгожданная, но вместе с тем ответственная, требующая огромных физических и эмоциональных затрат.

- Мои ожидания оправдались, - улыбается Екатерина. – Конечно, было нелегко. Попадались дела, когда нужно было работать сутками, иногда без сна. Но, несмотря на сложности, я люблю свою работу. Конечно, хочется больше свободного времени, встречаться с друзьями, но не всегда это получается. Очень жаль, что редко видишься с семьей.

За тринадцать лет в милиции, а после полиции липчанка прошла большой путь. Не только в плане карьеры, но и личностного роста. Екатерина в полной мере познала специфику работы следователя «на земле». Это бесконечный поток уголовных дел по бытовым, совершающимся в состоянии алкогольного опьянения преступлениям, всевозможным кражам.

ТРАГИЧЕСКИЕ ДТП

Психологически сложным оказалось выезжать на места ДТП. Через Хлевенский район проходит федеральная трасса М-4 «Дон», поэтому аварии здесь не редкость. А крупные происшествия происходят чуть ли не каждый месяц.

- Не единожды мне пришлось оформлять ДТП, в которых погибали мои одноклассники, - поделилась подполковник юстиции. – Первое время было очень тяжело. Но человек ко всему привыкает. Я была морально готова к тому, с чем придется столкнуться на этой работе, в том числе, к осмотру трупов. У меня уже был такой опыт, когда проходила практику у следователя при прокуратуре.

Особенно запомнилась Екатерине трагическая авария, в которой погиб пассажир из другого города. Молодой человек попросил своего соседа съездить с ним в Москву за машиной. На обратном пути, проезжая через Хлевенский район, мужчина уснул за рулем. Легковушка «догнала» фуру впереди. Парня в тяжелом состоянии доставили в больницу. Через неделю он умер. Все это время сосед был рядом с ним.

- Мы не могли убедить его поехать домой, - вздыхает следователь. – Он ночевал на улице возле больницы, сильно переживал, плакал. В итоге удалось разместить его в гостинице. Он не давал номера телефонов родственников, и нам пришлось схитрить. Когда он был в больнице, взяли его сотовый, нашли номер сестры и позвонили ей. Через несколько дней за ним приехал племянник. Этого мужчину было очень жаль.

ОДНОКЛАССНИК ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Бывало и такое, что школьные знакомые оказывались перед Екатериной в качестве подозреваемых. Один из ее одноклассников украл строительные материалы. Во время допросов мужчина пытался воззвать к ностальгическим чувствам следователя, вспоминая, как они сидели за партой и как та милая девочка с бантиками позволяла ему списывать контрольные.

- Мы разграничиваем личную жизнь и профессиональную, - строго ответила следователь. – И подобные проявления пресекаем сразу. Будь у нас с ним более дружеские отношения, я бы написала рапорт, что не могу расследовать это дело из-за конфликта интересов. Но прошло 10 лет после окончания школы, все это время мы с ним не общались. У него не было на меня обиды. Встретившись в Хлевном, здороваемся друг с другом. В большинстве случаев у тех, кто проходил по уголовным делам, нет открытой неприязни. Со всеми подозреваемыми и обвиняемыми веду себя честно. Считаю их своими оппонентами и с уважением отношусь к ним.

ВВЕРХ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

В 2021 году Екатерина расследовала уголовное дело в отношении директора районного дома культуры, подозреваемого в мошенничестве. В ходе следствия были выявлены еще и коррупционные преступления. Уголовное дело для дальнейшего расследования следователь полиции Коротких передала в региональный СКР, где её профессионализм не остался незамеченным. Уже через месяц её пригласили на службу в территориальный отдел следственного управления СК России по Липецкой области.

- Одно из непростых уголовных дел – двое подростков и взрослый избили мужчину, - рассказала Екатерина. – На следующий день он скончался. Двое признали свою вину, а один из несовершеннолетних все отрицал. Для установления объективной истины потребовалось собрать большое количество доказательств: показания свидетелей, соучастников и тд. Но родители парня не верили, что сын виновен. Не принимали, что их ребенок мог такое совершить.

Одним из главных доказательств стал результат криминалистической экспертизы: брызги крови попали на одежду вследствие ударов. Также бурые пятна обнаружили на обуви – свидетели подтвердили, что мужчину избивали ногами. Суд признал всех троих виновными. Взрослому дали 13 лет лишения свободы, подростку – 6 лет, а отрицающему свою причастность – 4 года.

По словам Екатерины, парень до последнего был уверен, что не понесет наказания. Второму юноше было очень тяжело. Он сильно переживал за произошедшее, плакал. Действительно раскаялся в том, что натворил.

ИСКУССТВО ДОПРОСА

Подполковник юстиции рассказала о коррупционном деле, где во время допроса пришлось проявить хитрость и смекалку. Сотрудница органа исполнительной власти попросила неизвестного подделать документы, чтобы улучшить показатели своей работы. И чтобы доказать вину, нужно было найти этого таинственного помощника. Екатерина опросила всех знакомых подозреваемой, но все безрезультатно. В итоге следователь узнала, что ранее женщина встречалась с мужчиной. Он то и рассказал о близкой подруге фигурантки.

- Она прямо с порога сказала, что воспользуется правом не свидетельствовать против себя и своих близких, - вспоминает подполковник юстиции. – Разъяснила ей, что подруга – не близкая родственница. Женщина заняла протестную позицию и отказалась давать образцы почерка. Тогда попросила её написать отказ от дачи образцов почерка. Она согласилась. Так у меня появилось одно из доказательств. Также нашла ее заявления о принятии на работу, увольнении. Экспертиза подтвердила, что это тот самый почерк.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ОТДЕЛА «ВАЖНЯКОВ»

2023 год для Екатерины стал знаменательным - очередное повышение по службе. Она перешла в отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет СУ СК России по Липецкой области, где теперь в ее производстве находятся дела об убийствах, изнасилованиях. Следствие по ним было приостановлено по ряду причин, в основном из-за недостаточности доказательств в ввиду отсутствия на тот момент экспертных исследований.

- Я посвятила жизнь службе, - говорит следователь. – Все это время меня окружают грамотные и отзывчивые люди, которым я безмерно благодарна. И сейчас новый коллектив меня поддерживает.

Екатерина Коротких говорит прямо, что женщине-следователю нелегко совмещать семью и работу. Те, кто выбирают эту профессию, должны понимать, что следствие не место, где считаются с личным временем.

- У меня никогда не было сомнений, что я на правильном пути, - считает следователь. - Конечно, в минуты сильной усталости, хочется что-то поменять в жизни. Но когда заканчиваешь дело и выносится обвинительный приговор, человек несет заслуженное наказание, понимаешь, что твои труды не напрасны и в очередной раз в мире восторжествовала справедливость.