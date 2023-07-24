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Общество24 июля 2023 3:56

«Оформляла ДТП с погибшими одноклассниками»: сотрудник липецкого СК рассказала о работе следователя «на земле»

Екатерина Коротких прошла путь от инспектора по делам несовершеннолетних до следователя отдела по особо важным делам
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Следователь отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет Екатерина Коротких

Следователь отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет Екатерина Коротких

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Екатерина Коротких из Липецкой области с детства мечтала стать следователем. Советские детективы так впечатлили девочку, что даже уговоры родителей не смогли заставить ее отказаться от своей цели. Девушка получила диплом юриста в Московском гуманитарном университете. Вернувшись домой, ей сразу предложили должность следователя в Хлевенском ОВД.

РАБОТА СЛЕДОВАТЕЛЯ «НА ЗЕМЛЕ»

Пока Екатерина проходила медкомиссию, вакантное место заняли. Два года жительница региона проработала инспектором по делам несовершеннолетних. В 2008 году девушке улыбнулась удача. Вместе с должностью следователя милиции открылась новая страница жизни – яркая, долгожданная, но вместе с тем ответственная, требующая огромных физических и эмоциональных затрат.

- Мои ожидания оправдались, - улыбается Екатерина. – Конечно, было нелегко. Попадались дела, когда нужно было работать сутками, иногда без сна. Но, несмотря на сложности, я люблю свою работу. Конечно, хочется больше свободного времени, встречаться с друзьями, но не всегда это получается. Очень жаль, что редко видишься с семьей.

За тринадцать лет в милиции, а после полиции липчанка прошла большой путь. Не только в плане карьеры, но и личностного роста. Екатерина в полной мере познала специфику работы следователя «на земле». Это бесконечный поток уголовных дел по бытовым, совершающимся в состоянии алкогольного опьянения преступлениям, всевозможным кражам.

ТРАГИЧЕСКИЕ ДТП

Психологически сложным оказалось выезжать на места ДТП. Через Хлевенский район проходит федеральная трасса М-4 «Дон», поэтому аварии здесь не редкость. А крупные происшествия происходят чуть ли не каждый месяц.

- Не единожды мне пришлось оформлять ДТП, в которых погибали мои одноклассники, - поделилась подполковник юстиции. – Первое время было очень тяжело. Но человек ко всему привыкает. Я была морально готова к тому, с чем придется столкнуться на этой работе, в том числе, к осмотру трупов. У меня уже был такой опыт, когда проходила практику у следователя при прокуратуре.

Особенно запомнилась Екатерине трагическая авария, в которой погиб пассажир из другого города. Молодой человек попросил своего соседа съездить с ним в Москву за машиной. На обратном пути, проезжая через Хлевенский район, мужчина уснул за рулем. Легковушка «догнала» фуру впереди. Парня в тяжелом состоянии доставили в больницу. Через неделю он умер. Все это время сосед был рядом с ним.

- Мы не могли убедить его поехать домой, - вздыхает следователь. – Он ночевал на улице возле больницы, сильно переживал, плакал. В итоге удалось разместить его в гостинице. Он не давал номера телефонов родственников, и нам пришлось схитрить. Когда он был в больнице, взяли его сотовый, нашли номер сестры и позвонили ей. Через несколько дней за ним приехал племянник. Этого мужчину было очень жаль.

ОДНОКЛАССНИК ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Бывало и такое, что школьные знакомые оказывались перед Екатериной в качестве подозреваемых. Один из ее одноклассников украл строительные материалы. Во время допросов мужчина пытался воззвать к ностальгическим чувствам следователя, вспоминая, как они сидели за партой и как та милая девочка с бантиками позволяла ему списывать контрольные.

- Мы разграничиваем личную жизнь и профессиональную, - строго ответила следователь. – И подобные проявления пресекаем сразу. Будь у нас с ним более дружеские отношения, я бы написала рапорт, что не могу расследовать это дело из-за конфликта интересов. Но прошло 10 лет после окончания школы, все это время мы с ним не общались. У него не было на меня обиды. Встретившись в Хлевном, здороваемся друг с другом. В большинстве случаев у тех, кто проходил по уголовным делам, нет открытой неприязни. Со всеми подозреваемыми и обвиняемыми веду себя честно. Считаю их своими оппонентами и с уважением отношусь к ним.

ВВЕРХ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

В 2021 году Екатерина расследовала уголовное дело в отношении директора районного дома культуры, подозреваемого в мошенничестве. В ходе следствия были выявлены еще и коррупционные преступления. Уголовное дело для дальнейшего расследования следователь полиции Коротких передала в региональный СКР, где её профессионализм не остался незамеченным. Уже через месяц её пригласили на службу в территориальный отдел следственного управления СК России по Липецкой области.

- Одно из непростых уголовных дел – двое подростков и взрослый избили мужчину, - рассказала Екатерина. – На следующий день он скончался. Двое признали свою вину, а один из несовершеннолетних все отрицал. Для установления объективной истины потребовалось собрать большое количество доказательств: показания свидетелей, соучастников и тд. Но родители парня не верили, что сын виновен. Не принимали, что их ребенок мог такое совершить.

Одним из главных доказательств стал результат криминалистической экспертизы: брызги крови попали на одежду вследствие ударов. Также бурые пятна обнаружили на обуви – свидетели подтвердили, что мужчину избивали ногами. Суд признал всех троих виновными. Взрослому дали 13 лет лишения свободы, подростку – 6 лет, а отрицающему свою причастность – 4 года.

По словам Екатерины, парень до последнего был уверен, что не понесет наказания. Второму юноше было очень тяжело. Он сильно переживал за произошедшее, плакал. Действительно раскаялся в том, что натворил.

ИСКУССТВО ДОПРОСА

Подполковник юстиции рассказала о коррупционном деле, где во время допроса пришлось проявить хитрость и смекалку. Сотрудница органа исполнительной власти попросила неизвестного подделать документы, чтобы улучшить показатели своей работы. И чтобы доказать вину, нужно было найти этого таинственного помощника. Екатерина опросила всех знакомых подозреваемой, но все безрезультатно. В итоге следователь узнала, что ранее женщина встречалась с мужчиной. Он то и рассказал о близкой подруге фигурантки.

- Она прямо с порога сказала, что воспользуется правом не свидетельствовать против себя и своих близких, - вспоминает подполковник юстиции. – Разъяснила ей, что подруга – не близкая родственница. Женщина заняла протестную позицию и отказалась давать образцы почерка. Тогда попросила её написать отказ от дачи образцов почерка. Она согласилась. Так у меня появилось одно из доказательств. Также нашла ее заявления о принятии на работу, увольнении. Экспертиза подтвердила, что это тот самый почерк.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ОТДЕЛА «ВАЖНЯКОВ»

2023 год для Екатерины стал знаменательным - очередное повышение по службе. Она перешла в отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет СУ СК России по Липецкой области, где теперь в ее производстве находятся дела об убийствах, изнасилованиях. Следствие по ним было приостановлено по ряду причин, в основном из-за недостаточности доказательств в ввиду отсутствия на тот момент экспертных исследований.

- Я посвятила жизнь службе, - говорит следователь. – Все это время меня окружают грамотные и отзывчивые люди, которым я безмерно благодарна. И сейчас новый коллектив меня поддерживает.

Екатерина Коротких говорит прямо, что женщине-следователю нелегко совмещать семью и работу. Те, кто выбирают эту профессию, должны понимать, что следствие не место, где считаются с личным временем.

- У меня никогда не было сомнений, что я на правильном пути, - считает следователь. - Конечно, в минуты сильной усталости, хочется что-то поменять в жизни. Но когда заканчиваешь дело и выносится обвинительный приговор, человек несет заслуженное наказание, понимаешь, что твои труды не напрасны и в очередной раз в мире восторжествовала справедливость.

Общество: ВОПРОС ДНЯ