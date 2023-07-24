Фонд «Милосердие» открыл в Липецке выставку о благотворительности

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Благотворительный фонд «Милосердие» стал одним из организаторов открытия в Липецке доброй выставки под говорящим названием «Объединение». Она рассказывает о завершенных в разные годы с участием фонда социальных проектах по поддержке детей, грантовой программе «Стальное дерево», волонтерском движении и о тех, кто получает поддержку.

Центральная часть экспозиции – фотовыставка о результатах общественных инициатив на территории четырех регионов России. «Ожившие» фотографии позволяют зрителям погрузиться в атмосферу добра и взаимопомощи на Алтае, Урале, в Старом Осколе и Липецке.

Важное место в экспозиции заняли интерактивные объекты. Их смысл - подчеркнуть значимость для общества каждого доброго дела. Один из таких объектов - «Цветные облака», которые посетители с помощью планшета могут переключить на режим любимой сказки. Облака меняют цвет и позволяют почувствовать себя героем анимационной истории.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В центре выставки организаторы разместили огромную мягкую игрушку щенка. Когда его обнимаешь, он шепчет тебе доброе предсказание. Панно «Город добра» – еще одна локация, где посетители могут не только наблюдать, но и стать участником процесса. Зрителям предлагают самим раскрасить любой из элементов панно. Не оставит равнодушными интерактивный стол с анимированными детскими рисунками подопечных фонда.

«Выставка перенесет вас в сказку, которую создают неравнодушные люди, делающие окружающий мир добрее, - рассказала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Нам очень важно, чтобы жители региона, узнали, что мы делаем, как мы это делаем. Мы хотим, чтобы люди вовлекались в наши проекты и чаще становились творцами больших и малых добрых дел».

Выставка «Объединение» ждет посетителей до 11 октября по адресу: проспект Мира, 22. Записаться на экскурсию можно по ссылке.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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