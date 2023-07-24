В «Липецкэнерго» состоялся Слет молодежи

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В мероприятии приняли участие 50 молодых специалистов, юношей и девушек до 35 лет. Среди них энергетики, которые работают в филиале менее 3 лет, и те, кто уже успел зарекомендовать себя и продвинулся по карьерной лестнице.

Слет для молодых энергетиков проходил в спортивно-развлекательном формате и включил в себя насыщенную программу – лазертаг, спортивную эстафету и интеллектуально-развлекательный квиз.

На протяжении всего дня на площадке Слета царили командный дух, а участники демонстрировали профессиональную грамотность, смекалку и находчивость.

В завершение мероприятия молодые специалисты открыли сундук с главным призом – тортом с символикой Года молодого специалиста.

«Подобные мероприятия являются частью планомерной работы с персоналом, направленной на упрочнение внутрикорпоративных связей, повышение уровня персональной ответственности членов команды через развитие профессиональных установок и разделение ценностей Компании, а также помощь в адаптации молодых специалистов в коллективе филиала. У молодежи здесь появляется отличная возможность заявить о себе, проявить свои лидерские качества и научиться работать в команде», – подчеркнул директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.